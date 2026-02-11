Вибори в Україні до 15 травня: чому організувати голосування за 3 місяці неможливо, — експерт

Видання Financial Times оприлюднило матеріал, в якому повідомлялося, що Володимир Зеленський може оголосити про проведення президентських виборів та всеукраїнського референдуму до 15 травня. Однак політтехнолог Тарас Загородній зазначає, що організувати подібні заходи за три місяці практично неможливо через юридичні та організаційні перепони, зокрема через воєнний стан.

У коментарі виданню "24 канал" він пояснив, що президент раніше наголошував на необхідності двомісячного перемир’я для проведення голосування, тож реалізація плану до середини травня виглядає малоймовірною. Крім того, за його словами, Центральна виборча комісія наразі готує зміни до законодавства, які передбачають піврічний перехідний період після завершення воєнного стану, щоб привести у порядок реєстри виборців і вирішити всі логістичні питання.

Хоч технічно голосування можна організувати будь-коли, забезпечити його легітимність під час війни неможливо. Як пояснив Загородний, для проведення справедливих і демократичних виборів необхідні стабільні умови, яких зараз немає.

Ба більше, проти виборів під час воєнного стану виступають і опозиційні політики. Зокрема, санкції проти колишнього президента України Петра Порошенка можуть завадити йому брати участь у голосуванні. Також, депутатка Юлія Тимошенко підкреслювала, що під час війни не забезпечується право військових на участь у виборах.

На думку політтехнолога, у разі проведення голосування під час війни чинний президент матиме суттєву перевагу. Військові не можуть займатися політичною агітацією, а кандидати з їхнього середовища не матимуть можливості вести кампанію, і це все може створити додаткові обмеження для опонентів.

"Фактично неможливо провести до літа 2 заходи – всеукраїнський референдум і президентські вибори", — йдеться в дописі.

Як у ЦВК відреагували на матеріал Financial Times

Також на матеріал Financial Times відреагували у Центральній виборчій комісії України. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик розповів виданню "Суспільне", що до Комісії не надходило жодних документів щодо проведення президентських виборів чи референдуму 24 лютого. За його словами, законодавство дозволяє організовувати вибори лише після завершення або скасування воєнного стану.

Також Дубовик уточнив, що зараз представники ЦВК беруть участь у робочій групі Верховної Ради під керівництвом Олександра Корнієнка та в тематичних підгрупах.

"Будь-яких інших документів щодо організації та проведення повоєнних виборів до ЦВК не надходило. За чинної нормативно-правової бази, будь-які виборчі процеси або референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану" — пояснив посадовець.

Керівниця громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, яка також входить до робочої групи ВР, пояснила, що провести вибори можливо щонайменше через шість місяців після завершення воєнного стану. Вона додала, що будь-які заяви про вибори 24 лютого не враховують суспільний настрій та травму, пов’язану з цією датою.

Щодо твердження FT про нібито вимогу США провести голосування до 15 травня, Айвазовська зазначила, що гарантії безпеки спершу потрібно отримати, а втратити їх до цього часу неможливо. За її словами, безпека має бути закріплена двосторонньою міжнародною угодою, ратифікованою парламентами, а не деклараціями чи меморандумами.

Вона також додала, що напрацювання законодавства для перших повоєнних виборів передбачає мінімум пів року між завершенням воєнного стану та початком виборчої кампанії. Навіть цей термін є оптимістичним, оскільки парламент наразі не має достатньої підтримки, а після підготовки законопроєкту його доведеться погоджувати з фракціями та групами, де можуть виникати інші інтереси.

До цього Фокус писав. що президент України Володимир Зеленський спростував повідомлення Financial Times про нібито намір оголосити дату президентських виборів та референдуму щодо територіальної цілісності країни 24 лютого. Він заявив, що вперше чує про такі плани і вважає їх недостовірними.

Варто зауважити, що у матеріалі видання Financial Times йшлося про нібито вимогу провести в Україні президентські вибори та референдум щодо мирної угоди з Росією до 15 травня. Повідомлялося, що у разі недотримання цього терміну Україна могла б втратити гарантії безпеки.