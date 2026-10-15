"Зеленському час піти": Маск відреагував на звинувачення у відключенні Starlink

Напередодні Ілон Маск був змушений виправдовуватися за проблеми зі Starlink на фронті. Однак уже ввечері напередодні він дав зрозуміти, як ставиться до ситуації, епіцентром котрої його зробили.

У інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський назвав обмеження роботи Starlink помилкою та закликав керівника компанії SpaceX виправити це. У свою чергу, Маск опублікував кілька репостів у X, у яких дав зрозуміти, як ставиться до риторики українського президента.

Зокрема, він опублікував уривок з інтерв’ю від листопада 2023 року, в якому розповів, що ще в жовтні 2022 року запропонував шлях до миру між Україною та Росією. Бізнесмен аргументував свою позицію тим, що "багато людей гине, по суті, майже без будь-яких змін лінії фронту", а розплачується за це ціле покоління молодих українців і росіян.

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Через два з половиною роки після своєї першої пропозиції мільярдер знову застеріг: Україна має прагнути миру, інакше на неї чекають величезні людські втрати, які не принесуть жодних результатів. Продовження війни він назвав жорстоким і нелюдським.

Сьогодні ж світ обговорює саме ті умови, що він пропонував ще тоді, але за цей час загинули сотні тисяч людей

"Сталося саме те, що я передбачав", — написав Маск.

Він також не оминув тему Starlink. Мільярдер поділився твітом Наталії Ель Феррари, яка написала, що Ілон Маск надав Україні доступ до системи Starlink уже за кілька годин після початку вторгнення, тим самим врятувавши ситуацію на лінії фронту.

Водночас, пише блогерка, європейські політики, які "протягом довгих років не створили нічого подібного", тепер повчають його, як керувати власною компанією. Вона також розкритикувала міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського за його атаку на Ілона Маска та зазначила:

"Протягом багатьох років Європа покладалася на американські приватні технології, замість того щоб створювати власні аналоги. Легко критикувати людину, яка дійсно вжила конкретних заходів у найвідповідальніший момент".

"Правда", — відповів Маск.

Так само він відреагував на слова автора іншого допису під ніком samuel. Той навів факти про діяльність SpaceX в Україні, нагадавши, що це приватна компанія, яка не має жодних зобов’язань допомагати Україні, проте вона прийшла на допомогу, коли уряди зволікали з ухваленням рішень.

"Starlink і Starshield — це не одне й те ж. Система Starshield перебуває під контролем уряду США; саме він ухвалив рішення, про яке стало відомо вчора ввечері. Частка України у виручці SpaceX мізерно мала, при цьому компанія бере на себе ризики, працюючи в умовах російських атак і геополітичного тиску. Фінансова вигода навряд чи виправдовує такі ризики. SpaceX допомагає, тому що сама прийняла таке рішення. Доступ до Starshield же залежить виключно від уряду США", — йдеться у твіті.

Маск також знову повторив свою попередню думку про те, що Володимир Зеленський має залишити свою посаду. Американець так прокоментував допис політичного оглядача під ніком @amuse, який написав буквально наступне:

"Зеленський дав зрозуміти, що не має наміру припиняти війну, доки Росія не буде переможена. Найбільше він побоюється того, що після закінчення війни йому доведеться зіткнутися з виборами президента. У разі поразки на нього майже напевно чекає розслідування і, найімовірніше, судове переслідування — адже 80% його попередників зазнали кримінального переслідування".

Ілон Маск додав від себе:

"І бійня триває… Зеленському час піти".

У коментарях думки розділилися, проте чимало користувачів нагадують йому, що винуватцем війни в Україні та триваючої різанини є кремлівський диктатор Володимир Путін, а не українська сторона, і цікавляться, чому Маск нічого не каже з цього приводу.

Нагадаємо, Маск підтримав слова Дональда Трампа, який заявляв, що Україні час обрати нового лідера.

Також повідомлялося, що Маск знову отримав посаду в Пентагоні.