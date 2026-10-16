Трамп резко раскритиковал Зеленского из-за ударов по РФ: в чем он упрекнул Украину

Дональд Трамп вновь выразил возмущение в связи с ударами Украины по российским НПЗ, назвав это "позором". Однако эксперты уверяют: на мировые цены на топливо на самом деле оказывает давление совсем другой конфликт.

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Владимира Зеленского за действия Украины в войне против России. На этот раз он назвал "позором" возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), заявив, что такие атаки якобы способствуют росту мировых цен на нефть. В интервью американскому телеканалу Newsmax, которое вышло 15 октября, он заявил, что Украина могла бы выбирать другие цели для своих ударов, а не создавать проблемы всему миру.

"Если вы говорите мне, что Зеленский снова наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, то всё, чего он добивается, — это рост мировых цен на нефть. Я считаю это позором, — заявил Трамп в беседе с журналистом Newsmax. — Есть множество других целей. Есть много объектов, по которым можно нанести удар. Но когда вы атакуете НПЗ, где производят дизельное топливо, которое нужно нам и всему миру, вы не оказываете миру ни одной хорошей услуги".

Видео дня

Кроме того, глава Белого дома добавил, что считает Владимира Зеленского "более сложным собеседником на переговорах, чем Путина", и выразил недовольство тем, что Киев рассматривает очередные атаки на инфраструктуру противника как рычаг влияния.

Заявления главы Белого дома звучат на фоне затянувшегося противостояния вокруг права Украины ослаблять военно-экономический потенциал агрессора. Ранее украинская сторона подчеркивала, что российские НПЗ являются законными военными целями, ведь именно они снабжают топливом оккупационную армию РФ и финансируют войну против Украины.

Почему в мире растут цены на нефть и дизельное топливо

Несмотря на громкие заявления и обвинения Дональда Трампа, профильные рыночные аналитики и эксперты в области энергетики отрицают прямую связь между украинскими атаками и резким скачком цен на энергоресурсы. По мнению специалистов, ключевым фактором дестабилизации мирового рынка нефти является обострение военной обстановки на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном, из-за чего под угрозой оказалось судоходство в стратегически важном Ормузском проливе. В частности, об этом в своём анализе ситуации на мировом нефтяном рынке сообщает Reuters.

В исследовании журналистов от 15 октября говорится, что после длительных перебоев на энергетическом рынке трейдеры ожидают сохранения высоких цен на нефть. Среди причин агентство называет нестабильность поставок через Ормузский пролив, сокращение запасов и повреждения нефтеперерабатывающих мощностей. На рынок также влияют последствия российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и украинских ударов по российским НПЗ, однако это не является ключевой причиной скачка цен на энергоносители.

По данным Reuters, в середине сентября европейские фьючерсы на дизельное топливо достигли рекордного уровня — около 1480 долларов за метрическую тонну, или примерно 210 долларов за баррель. Агентство связывало дефицит предложения с перебоями на Ближнем Востоке и в России.

Таким образом, эксперты утверждают, что связывать подорожание дизельного топлива исключительно с украинскими ударами по российским НПЗ некорректно: на цены одновременно влияют перебои в международных поставках, состояние нефтеперерабатывающих предприятий и геополитические риски.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией, которое предусматривает прекращение ударов по критически важной инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам. По его словам, обе стороны согласились на такие условия. В то же время на момент публикации ни Киев, ни Москва официально не подтверждали эту договоренность, а её сроки и механизм контроля за соблюдением оставались неизвестными.

Также Фокус писал, что соглашение об энергетическом перемирии между Украиной и Россией, о котором заявил Дональд Трамп, пока предусматривает лишь прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В Белом доме считают, что украинские атаки на российские НПЗ обостряют отношения Трампа с Владимиром Зеленским, тогда как Москва еще обдумывает предложение.

Кстати, США угрожают прекратить закупки оружия для Украины из-за ударов по российским НПЗ.