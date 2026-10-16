Трамп різко пройшовся по Зеленському через удари по РФ: чим він дорікнув Україні

Дональд Трамп знову обурився через удари України по російських НПЗ, назвавши це "ганьбою". Проте експерти запевняють: на світові ціни на пальне насправді тисне зовсім інший конфлікт.

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував Володимира Зеленського через дії України у війні проти Росії. Цього разу він назвав "ганьбою" відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), заявивши, що такі атаки нібито сприяють зростанню світових цін на нафту. В інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, яке вийшло 15 жовтня, він заявив, що Україна могла б обирати інші цілі для своїх ударів, а не створювати проблеми всьому світу.

"Якщо ви кажете мені, що Зеленський знову завдає ударів по нафтопереробних заводах, то все, чого він досягає, — це підвищення світових цін на нафту. Я вважаю це ганьбою, — заявив Трамп у розмові з журналістом Newsmax. — Є безліч інших цілей. Є багато об'єктів, по яких можна завдати удару. Але коли ви атакуєте НПЗ, де виробляють дизельне пальне, яке потрібне нам і всьому світу, ви не робите світові жодної доброї послуги".

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Також глава Білого дому додав, що вважає Володимира Зеленського "складнішим для переговорів, ніж Путіна", і висловив незадоволення тим, що Київ розглядає чергові атаки на інфраструктуру ворога як важіль впливу.

Заяви глави Білого дому лунають на тлі тривалого протистояння довкола права України послаблювати воєнно-економічний потенціал агресора. Раніше українська сторона наголошувала, що російські НПЗ є законними військовими цілями, адже саме вони забезпечують пальним окупаційну армію РФ та фінансують війну проти України.

Чому у світі дорожчають нафта та дизель

Попри гучні заяви і звинувачення Дональда Трампа, профільні ринкові аналітики та енергетичні експерти заперечують прямий зв'язок між українськими атаками та стрімким стрибком цін на енергоресурси. На думку фахівців, ключовим фактором дестабілізації світового ринку нафти є військове загострення на Близькому Сході між США, Ізраїлем та Іраном, через яке опинилося під загрозою судноплавство в стратегічно важливому Ормузькому проливі. Зокрема, про це в своєму аналізі ситуації на світовому нафтовому ринку повідомляє Reuters.

У дослідженні журналістів від 15 жовтня йдеться, що після тривалих перебоїв на енергетичному ринку трейдери очікують збереження високих цін на нафту. Серед причин агентство називає нестабільність постачання через Ормузьку протоку, скорочення запасів і пошкодження нафтопереробних потужностей. На ринок також впливають наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та українських ударів по російських НПЗ, однак це не є ключовою причиною стрибка цін на енергоносії.

За даними Reuters, у середині вересня європейські ф’ючерси на дизельне пальне досягли рекордного рівня — близько 1480 доларів за метричну тонну, або приблизно 210 доларів за барель. Агентство пов’язувало дефіцит пропозиції з перебоями на Близькому Сході та в Росії.

Таким чином, експерти стверджують, що пов’язувати подорожчання дизеля лише з українськими ударами по російських НПЗ некоректно: на ціни одночасно впливають перебої в міжнародному постачанні, стан нафтопереробних підприємств та геополітичні ризики.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією, яке передбачає припинення ударів по критичній інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах. За його словами, обидві сторони погодилися на такі умови. Водночас на момент публікації ні Київ, ні Москва офіційно не підтверджували домовленість, а її терміни та механізм контролю за дотриманням залишалися невідомими.

Також Фокус писав, що угода про енергетичне перемир’я між Україною та Росією, про яку заявив Дональд Трамп, поки передбачає лише припинення ударів по нафтопереробних заводах. У Білому домі вважають, що українські атаки на російські НПЗ загострюють відносини Трампа з Володимиром Зеленським, тоді як Москва ще обмірковує пропозицію.

До речі, США погрожують припинити закупівлю зброї для України через удари по російських НПЗ.