Проблемы со Starlink на украинском фронте: сенатор США требует расследования по Пентагону

Претензия после инцидента на украинском фронте была высказана не в адрес компании SpaceX, а в адрес американского Министерства обороны. Республиканец Том Тиллис считает, что причину сбоя следует искать в системах самого Пентагона.

В Конгрессе США проявили интерес к проблемам со связью Starlink в ВСУ. Сенатор-республиканец Том Тиллис инициировал расследование в отношении Пентагона. Об этом он сообщил в социальной сети X.

По словам чиновника, сбой, скорее всего, произошел не в системах Starlink или SpaceX, а на локальном уровне, а именно в системах Starshield Министерства обороны США.

"Я не надеюсь, что министр обороны Хегсет продемонстрирует прозрачность, поэтому мы обратимся к генеральному инспектору Министерства обороны с просьбой начать расследование и предоставить отчет Конгрессу и американскому народу", — подчеркнул Тиллис.

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Он подчеркнул, что ситуация ставит под угрозу безопасность как украинских гражданских лиц, так и американского дипломатического и сотрудников служб безопасности.

"В лучшем случае это была недопустимая ошибка или упущение, а в худшем — сознательное решение, чтобы расчистить поле для российского наступления", — добавил сенатор.

Что случилось с терминалами ВСУ

Об ограничении стало известно утром 14 октября. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко сообщил, что терминалы перестают работать при скорости свыше 160 км/ч, из-за чего бойцы не смогли выполнить часть боевых задач. Военные 7-го корпуса ДШВ говорили об исчезновении связи уже при скорости 80 км/ч, а эту информацию подтвердил советник президента Сергей Бескрестнов, известный как Flash.

Starlink крайне необходим для двух целей — нанесения ударов средней дальности по позициям и тылам РФ, а также перехвата реактивных "шахидов". Кроме того, по словам военных, возникли сложности с логистикой на линии фронта.

Ранее сообщалось, что Белый дом заявил о своей непричастности к ограничению работы Starlink в Украине. За несколько часов до этого владелец SpaceX Илон Маск заявил, что проблемы со Starshield — военной модификацией Starlink — связаны с указаниями Пентагона и президента США.

Кроме того, Маск был вынужден оправдываться за сбой на фронте, а уже вечером дал понять, как относится к ситуации, в центре которой его оказали.