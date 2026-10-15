Проблеми зі Starlink на українському фронті: сенатор США вимагає розслідування щодо Пентагону

Претензія після інциденту на українському фронті прозвучала не до компанії SpaceX, а до американського Міноборони. Республіканець Том Тілліс вважає, що причину збою слід шукати в системах самого Пентагону.

У Конгресі США зацікавилися проблемами зі звʼязком Starlink у ЗСУ. Сенатор-республіканець Том Тілліс ініціював розслідування щодо Пентагону, Про це він повідомив у соцмережі Х.

За словами посадовця, збій найімовірніше стався не в системах Starlink чи SpaceX, а на локальному рівні, а саме у системах Starshield Міністерства оборони США.

"Я не сподіваюся, що міністр оборони Гегсет продемонструє прозорість, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з проханням розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу", — підкреслив Тілліс.

Він наголосив, що ситуація ставить під загрозу безпеку як український цивільних, так і американського дипломатичного та безпекового персоналу.

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"У кращому разі це була неприйнятна помилка чи недогляд, а в гіршому – свідоме рішення, щоб розчистити поле для російської атаки", — додав сенатор.

Що сталося з терміналами ЗСУ

Про обмеження стало відомо зранку 14 жовтня. Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко повідомив, що термінали перестають працювати на швидкості понад 160 км/год, через що бійці не змогли виконати частину бойових завдань. Військові 7-го корпусу ДШВ казали про зникнення зв'язку вже на 80 км/год, а цю інформацію підтвердив радник президента Сергій Бескрестнов, відомий як Flash.

Starlink критично потрібен для двох напрямків – ударів середньої дальності по позиціях і тилах РФ та перехоплення реактивних "шахедів". Крім того, за словами військових, виникли складнощі з логістикою на лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що Білий дім заявив про непричетність до обмеження Starlink в Україні. За кілька годин до того власник SpaceX Ілон Маск казав, що проблеми із Starshield – військовою модифікацією Starlink – пов'язані з вказівками Пентагону та президента США.

Також Маск був змушений виправдовуватися за збій на фронті, а вже ввечері дав зрозуміти, як ставиться до ситуації, епіцентром якої його зробили.