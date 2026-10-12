Украина не виновата в подорожании топлива: спикер Конгресса США опроверг заявление Трампа (видео)
Пока Дональд Трамп возлагает вину за цены на дизельное топливо на удары по Украине, его однопартиец Майк Джонсон называет причиной заблокированный Ираном Ормузский пролив.
Настоящая причина подорожания топлива в США — ситуация вокруг Ормузского пролива, а не удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил на заявления Дональда Трампа в интервью телеканалу CBS.
По словам Джонсона, проблема с проливом до сих пор не решена, и именно она оказывает давление на цены. В то же время он отверг ответственность республиканцев за эту ситуацию. Несмотря на то, что партия контролирует обе палаты Конгресса и Белый дом, который инициировал операцию против Ирана, после которой иранские силы заблокировали пролив.
Слова спикера стали реакцией на скандальное заявление президента США. Трамп настаивал, что Украине пора сменить главу государства, а к кризису привел именно Владимир Зеленский, нанеся удар по российской нефтепереработке.
Трамп также заверил, что Вашингтон разрешал Киеву делать с Россией что угодно, кроме атак на заводы, производящие дизельное топливо, и что Зеленский мог "решить этот вопрос много раз". По мнению американского лидера, Россия поставляет значительную часть мирового дизельного топлива, поэтому удары по её НПЗ создают дефицит и проблемы для фермеров и скотоводов в США.
Ранее сообщалось, что президент США фактически дал Москве карт-бланш на мировом рынке топлива. Согласно его плану, Кремль должен немедленно отправить на экспорт 300 тысяч тонн дизельного топлива, в ноябре — ещё 500 тысяч, затем миллион, а впоследствии выйти на 3 миллиона тонн.
Также говорилось о том, что между Россией и Украиной якобы началось энергетическое перемирие, о котором сообщил сам Трамп. Однако ни российская Госдума, ни украинские власти об этой договоренности не знали, а армия РФ в тот же день нанесла удар по харьковской ТЭЦ-5.