Пока Дональд Трамп возлагает вину за цены на дизельное топливо на удары по Украине, его однопартиец Майк Джонсон называет причиной заблокированный Ираном Ормузский пролив.

Настоящая причина подорожания топлива в США — ситуация вокруг Ормузского пролива, а не удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так спикер Палаты представителей Майк Джонсон ответил на заявления Дональда Трампа в интервью телеканалу CBS.

По словам Джонсона, проблема с проливом до сих пор не решена, и именно она оказывает давление на цены. В то же время он отверг ответственность республиканцев за эту ситуацию. Несмотря на то, что партия контролирует обе палаты Конгресса и Белый дом, который инициировал операцию против Ирана, после которой иранские силы заблокировали пролив.

Слова спикера стали реакцией на скандальное заявление президента США. Трамп настаивал, что Украине пора сменить главу государства, а к кризису привел именно Владимир Зеленский, нанеся удар по российской нефтепереработке.

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Трамп также заверил, что Вашингтон разрешал Киеву делать с Россией что угодно, кроме атак на заводы, производящие дизельное топливо, и что Зеленский мог "решить этот вопрос много раз". По мнению американского лидера, Россия поставляет значительную часть мирового дизельного топлива, поэтому удары по её НПЗ создают дефицит и проблемы для фермеров и скотоводов в США.

Ранее сообщалось, что президент США фактически дал Москве карт-бланш на мировом рынке топлива. Согласно его плану, Кремль должен немедленно отправить на экспорт 300 тысяч тонн дизельного топлива, в ноябре — ещё 500 тысяч, затем миллион, а впоследствии выйти на 3 миллиона тонн.

Также говорилось о том, что между Россией и Украиной якобы началось энергетическое перемирие, о котором сообщил сам Трамп. Однако ни российская Госдума, ни украинские власти об этой договоренности не знали, а армия РФ в тот же день нанесла удар по харьковской ТЭЦ-5.