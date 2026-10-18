"Он недоступен": Рубио заявил о лишении Украины доступа к Starshield (видео)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время ведутся обсуждения о том, как именно Украина может использовать спутниковую связь Starshield в войне с Россией.

Рубио официально подтвердил, что Украине был закрыт доступ к сети, однако опроверг информацию о том, что именно Белый дом отдал приказ замедлить работу Starlink. Об этом американский чиновник заявил во время брифинга на объединенной базе Эндрюс, передает Magno News.

В беседе с журналистами Рубио пояснил, что Starlink — это коммерческий продукт. Starshield, в свою очередь, является оборонным продуктом, который используется американскими Силами обороны.

"В настоящее время он недоступен для Украины, и сейчас ведутся обсуждения о том, как именно Украина хотела бы его использовать", — заявил госсекретарь США.

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Заявление Рубио о лишении Украины доступа к Starshield

Журналисты также поинтересовались у чиновника, причастен ли Белый дом к распоряжению о замедлении работы Starlink в Украине. Они напомнили, что украинская сторона официально заявила о причастности Вашингтона к этому.

"Я не знаю, что сказал Зеленский. Не уверен, что Зеленский понимает, о чём говорит, но это не было сделано намеренно. Мы к этому не имели никакого отношения. Никто не давал приказа снижать скорость Starlink. Это просто так получилось. Но, насколько я понимаю, работу возобновили. Все вернулось к прежнему состоянию", — заявил в ответ Рубио.

По его словам, Украина хотела бы восстановить доступ к Starshield и обратилась с просьбой к Вашингтону об этом. Возможность использования этой системы спутниковой связи влияет на способность Вооруженных сил Украины наносить удары на большие расстояния по территории России, пояснил чиновник.

Почему Трамп отменил "адские" санкции против РФ

На вопрос о санкциях против РФ в соответствии с законом Линдси Грэма, которые президент США Дональд Трамп недавно отменил, Рубио ответил, что на это есть причина. Главная проблема заключается в том, что ограничения касаются не только РФ, но и других стран, в частности Индии и т. д.

"Я считаю, что президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, какие последствия будет иметь введение как санкций, так и пошлин для мировой экономики и даже для экономики США", — пояснил Рубио.

Что касается соглашения о дизельном топливе с Россией, то, как заявил госсекретарь США, Кремль в любом случае сумел бы продать его на мировом рынке.

"Дизельное топливо, которое Путин собирался продать, так или иначе попало бы на мировой рынок. Разница заключается лишь в том, какую долю от него получили бы Соединенные Штаты", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 16 октября агентство Reuters сообщило, что Белый дом распорядился ограничить работу Starshield для Украины.

Накануне в Министерстве обороны Украины заявили, что работа спутниковой связи Starshield в зоне боевых действий возобновилась.