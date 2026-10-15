Связь на фронте восстанавливается: в Минобороны отчитываются о работе Starshield

"Фронт" уже фиксирует более стабильный сигнал. Однако ответа на главный вопрос — почему терминалы перестали работать на скорости, в ведомстве пока нет.

Работа спутниковой связи Starshield в условиях боевых действий на фронте возобновилась — об этом свидетельствуют отчеты подразделений Сил обороны. Такую информацию источники "Украинской правды" получили в Министерстве обороны Украины.

"На данный момент работа Starshield в движении возобновилась и продолжается (улучшается), мы фиксируем это по отчетам подразделений", — рассказали собеседники издания.

Причины предыдущего сбоя пока не установлены.

"Министерство обороны также продолжает работу по выяснению всех причин и обстоятельств вчерашних ограничений", — добавили источники.

Параллельно ведомство проводит опрос подразделений на фронте, чтобы выяснить, на каких скоростях Starshield работает в настоящее время.

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Что случилось с терминалами ВСУ

Об ограничении стало известно утром 14 октября. Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко сообщил, что терминалы перестают работать при скорости свыше 160 км/ч, из-за чего бойцы не смогли выполнить часть боевых задач. Военные 7-го корпуса ДШВ говорили об исчезновении связи уже при скорости 80 км/ч, а эту информацию подтвердил советник президента Сергей Бескрестнов, известный как Flash.

Starlink крайне необходим для двух целей — нанесения ударов средней дальности по позициям и тылам РФ, а также перехвата реактивных шахедов. Кроме того, по словам военных, возникли сложности с логистикой на линии фронта.

Ранее сообщалось, что Белый дом заявил о своей непричастности к ограничению работы Starlink в Украине, а за несколько часов до этого Илон Маск заявил, что проблемы со Starshield связаны с указаниями Пентагона и президента США.

Кроме того, претензия после инцидента на украинском фронте была высказана не в адрес SpaceX, а в адрес американского Министерства обороны. Республиканец Том Тиллис считает, что причину сбоя следует искать в системах самого Пентагона.