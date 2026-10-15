Зв'язок на фронті відновлюється: у Міноборони звітують про роботу Starshield

Фронт уже фіксує стабільніший сигнал. Але відповіді на головне питання — чому термінали замовкали на швидкості, у відомстві поки не мають.

Робота супутникового зв'язку Starshield у русі на фронті відновилася – про це свідчать звіти підрозділів Сил оборони. Таку інформацію джерела "Української правди" отримали в Міністерстві оборони України.

"Станом на зараз робота Starshield у русі відновилася і продовжується (покращуватись), фіксуємо це по звітах від підрозділів", — розповіли співрозмовники видання.

Причини попереднього збою поки не встановлені.

"Міністерство оборони продовжує також комунікацію для зʼясування всіх причин та обставин вчорашніх обмежень", — додали джерела.

Паралельно відомство опитує підрозділи на фронті, щоб з'ясувати, на яких швидкостях Starshield працює зараз.

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Що сталося з терміналами ЗСУ

Про обмеження стало відомо зранку 14 жовтня. Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко повідомив, що термінали перестають працювати на швидкості понад 160 км/год, через що бійці не змогли виконати частину бойових завдань. Військові 7-го корпусу ДШВ казали про зникнення зв'язку вже на 80 км/год, а цю інформацію підтвердив радник президента Сергій Бескрестнов, відомий як Flash.

Starlink критично потрібен для двох напрямків – ударів середньої дальності по позиціях і тилах РФ та перехоплення реактивних "шахедів". Крім того, за словами військових, виникли складнощі з логістикою на лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що Білий дім заявив про непричетність до обмеження Starlink в Україні, а за кілька годин до того Ілон Маск казав, що проблеми із Starshield пов'язані з вказівками Пентагону та президента США.

Також претензія після інциденту на українському фронті прозвучала не до SpaceX, а до американського Міноборони. Республіканець Том Тілліс вважає, що причину збою слід шукати в системах самого Пентагону.