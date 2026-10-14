"РФ користується проблемою зі Starlink": Україна піддалася одній з наймасованіших атак, — Зеленський

На зустрічі із Енді Бернемом, прем'єром Великої Британії, президент України зауважив, що енергетичне перемир'я Дональда Трампа не працює.

Володимир Зеленський подякував Великій Британії за допомогу із початку повномасштабної війни та нагадав про черговий масований обстріл росіян.

"Лише цієї ночі, наприклад, нас атакували 39 балістичних ракет і сотні іранських дронів, і знову загинули люди, і знову багато поранених. Звісно, це не енергетичне припинення вогню. Це має вигляд абсолютного продовження ескалації з боку Росії", — сказав Зеленський.

Він повторив, що Україна готова до будь-якого виду припинення вогню та зазначив, що говорив про це президенту США та всім іншим.

"Ми були готові від самого-самого початку російської окупації зупинити цю війну, сісти й говорити — будь-який діалог кращий за атаки. Сьогодні проти нас було здійснено масовані атаки, і шкода, що в нас також виникли певні труднощі", — сказав Зеленський, уточнивши, що мова йде про сповільнення Starlink та надання розвідданих.

Видео дня

У пості до відео із зустрічі президент зазанчив, що проінформував Енді Бернема про російські атаки на українські міста, людей і критичну інфраструктуру.

"Весь день і ніч сьогодні хвилі атак дронами. Лише за ніч Росія запустила 124 дрони, ще 145 – протягом дня. І зараз у нашому небі ще понад 40 "шахедів". Під ударами енергетика, логістика, залізниця. Значну частину дронів вдалося збити, але є і влучання. За масованістю це одна з найбільших атак. Очевидно, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, бо саме від цього зв’язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів. Тому зараз особливо важливо посилювати захист неба та забезпечувати Україну всім необхідним для захисту життів. Сьогодні є рішення про прискорене постачання британських засобів ППО Україні для протидії реактивним "шахедам". І я дуже вдячний за таку вчасну та потрібну допомогу", — написав Зеленський.

Також він нагадав, що вдень 14 жовтня росіяни атакували Луцьк БПЛА.

"Шість людей вбиті, тринадцять поранені сьогодні в Луцьку. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цю російську агресію. Через атаку "шахеда" пошкоджена цивільна інфраструктура – житловий будинок та магазин. Знову удари, знову терор. І це відбувається після масованої нічної атаки по енергетиці, коли у Києві, на Київщині та Харківщині ще тривають відновлювальні роботи. І зараз росіяни запускають нову хвилю дронів. Це навмисний постійний тиск на наших людей. Росія знову показує, чого насправді хоче. Це свідоме продовження війни, всупереч закликам Америки й американського президента", — написав Зеленський та зазначив, що Москву потрібно не вмовляти, а змушувати зупинитися: посиленням тиску, санкціями та допомогою Україні, яка дає можливість захищати людей від цих атак.

"Саме цього ми очікуємо від усіх партнерів – від усіх лідерів G7, від кожної країни, яка виступає за мир. Мають бути дії. Бо поки Росія не відчуває достатнього тиску, вона продовжує нести смерть", — резюмував президент України.

Нагадаємо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що супутникова мережа Ілона Маска Starlink, схоже, почала відновлювати швидкість для дронів ЗСУ.

Також Фокус писав по обстріл України та Києва в ніч на 14 жовтня.