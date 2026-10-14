"Россия использует проблему со Starlink": Украина подверглась одной из самых массированных атак, — Зеленский

На встрече с Энди Бернемом, премьер-министром Великобритании, президент Украины отметил, что энергетическое перемирие Дональда Трампа не работает.

Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за помощь с самого начала полномасштабной войны и напомнил об очередном массированном обстреле со стороны россиян.

"Только этой ночью, например, на нас обрушились 39 баллистических ракет и сотни иранских дронов, и снова погибли люди, и снова много раненых. Конечно, это не энергетическое прекращение огня. Это выглядит как абсолютное продолжение эскалации со стороны России", — сказал Зеленский.

Он повторил, что Украина готова к любому виду прекращения огня, и отметил, что говорил об этом президенту США и всем остальным.

"Мы были готовы с самого-самого начала российской оккупации остановить эту войну, сесть за стол переговоров — любой диалог лучше, чем нападения. Сегодня против нас были совершены массированные атаки, и жаль, что у нас также возникли определенные трудности", — сказал Зеленский, уточнив, что речь идет о замедлении работы Starlink и предоставлении разведданных.

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В посте к видео со встречи президент отметил, что проинформировал Энди Бернема о российских атаках на украинские города, население и критически важную инфраструктуру.

"Сегодня весь день и всю ночь продолжались волны атак с использованием дронов. Только за ночь Россия запустила 124 дрона, ещё 145 — в течение дня. И сейчас в нашем небе ещё более 40 "шахидов". Под ударами находятся энергетика, логистика, железная дорога. Значительную часть дронов удалось сбить, но есть и попадания. По масштабам это одна из крупнейших атак. Очевидно, что россияне пытаются воспользоваться проблемами в работе Starlink в Украине, ведь именно от этой связи в значительной степени зависит работа дронов-перехватчиков. Поэтому сейчас особенно важно усиливать защиту неба и обеспечивать Украину всем необходимым для защиты жизней. Сегодня принято решение об ускоренной поставке британских средств ПВО Украине для противодействия реактивным "шахедам". И я очень благодарен за такую своевременную и необходимую помощь", — написал Зеленский.

Кроме того, он напомнил, что днём 14 октября россияне атаковали Луцк с помощью БПЛА.

"Сегодня в Луцке шесть человек погибли, тринадцать получили ранения. Выражаю соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за этой российской агрессии. В результате атаки "шахида" повреждена гражданская инфраструктура — жилой дом и магазин. Снова удары, снова террор. И это происходит после массированной ночной атаки по энергетике, когда в Киеве, Киевской и Харьковской областях еще продолжаются восстановительные работы. И сейчас россияне запускают новую волну дронов. Это преднамеренное постоянное давление на наших людей. Россия снова показывает, чего на самом деле хочет. Это сознательное продолжение войны, вопреки призывам Америки и американского президента", — написал Зеленский и отметил, что Москву нужно не уговаривать, а заставлять остановиться: усилением давления, санкциями и помощью Украине, которая дает возможность защищать людей от этих атак.

"Именно этого мы ожидаем от всех партнеров — от всех лидеров "Группы семи", от каждой страны, выступающей за мир. Должны быть конкретные действия. Потому что пока Россия не испытывает достаточного давления, она продолжает сеять смерть", — подытожил президент Украины.

Напомним, бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что спутниковая сеть Илона Маска Starlink, по всей видимости, начала восстанавливать скорость для дронов ВСУ.

Кроме того, Фокус писал об обстрелах Украины и Киева в ночь на 14 октября.