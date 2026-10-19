Настав час комусь іншому вести переговори від імені України, — Трамп (відео)

Сполучені Штати Америки хотіли б говорити про мирні переговори без України, сказав Дональд Трамп. Які нові заяви зробив американський президент на тлі обмеження військової допомоги Україні?

Слова Трампа щодо мирних переговорів та участі України пролунали на летовищі, коли президент США готувався сідати у літак. Фрагменти відповідей на питання журналістів опублікували у Telegram-каналі "Новини Live". Серед іншого, глава Білого дому нагадав про "сотні мільярдів" військової допомоги Україні й про те, що російський диктатор Путін більше хоче миру та краще поводиться, ніж український президент.

"Ми ведемо переговори з Путіним щодо України, тому я не хочу переривати ці переговори в самий розпал процесу. Чесно кажучи, Росія у питанні України поводилася цілком адекватно", — сказав Трамп.

Згідно з інформацією ТСН, президента США також висловився щодо переговорів про завершення війни, які мав би вести хтось інший, а не Україна.

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"Настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України", — навело медіа слова Трампа.

У іншому фрагменті Трамп наголосив на минулій допомозі, яку Україна отримала від США, і на тому, що Україна натомість "нічого не дала США". Крім того, він прокоментував слова Зеленського, який розкритикував позицію американського президента та заявив, що той "не на тій стороні". Посадовець сказав, що Зеленський "не розуміє, що говорить", та повторив, що Україна "давним-давно" мала б укласти "взаємовигідну угоду".

Крім того, Трамп відзначив поведінку Сі Цзіньпіна щодо війни РФ проти України. З його слів, Сі Цзіньпін "не надто активно втручався" у ситуацію і це "цінна позиція". Ще одна питання стосувалось обмеження роботи Starlink. Зі слів глави Білого дому, він не знає, хто обмежив супутникових зв'язок для ЗСУ, та пообіцяв, що це з'ясує.

Переговори щодо України — що відомо про дії США

Зазначимо, у жовтні президент США Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни РФ проти України та щодо мирних переговорів. Спершу глава Білого дому повідомив про угоду по дизелю між РФ та США, за якою росіянам дозволено продавати на світовому ринку до 3 млн тонн нафти. Згодом стало відомо про тиск на Україну задля зупинки ударів по НПЗ РФ та про план зняття санкцій проти РФ. Спершу з'явилась інформація про обмеження розвідданих, які попереджали українців про балістичні удари РФ. Далі — про обмеження на термінали Starlink, що обмежило можливості збиття "Шахедів" та атак на позиції й тили ЗС РФ на фронті. Тим часом президент Зеленський повідомив про понад 70 випадків ударів РФ по енергетиці, які відбулись після оголошеного Трампом "енергетичного перемир'я".

Нагадуємо, увечері 19 жовтня медіа повідомили про призупинку відвантаження ракет Patriot для України: джерела розповіли, хто прийняв рішення.