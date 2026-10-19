Приховують зброю: США зупинили відправку ракет "Patriot", куплених для України, — ЗМІ

Глава Міністерства оборони США Піт Ґегсет гальмує постачання в Україну наступної партії ракет Patriot для збиття російської балістики, повідомили медіа. Про проблеми з постачанням певних видів зброї для ЗСУ також говорив український президент Володимир Зеленський. Що відбувається з контрактами, які вже оплачені європейцями за програмою військової допомоги PURL?

Ґегсет отримав на узгодження контракт на постачання ракет Patriot за програмою PURL, але досі не погодив це рішення, ідеться у матеріалі медіа Kyiv Independent. Журналісти отримали інформацію від неназваного джерела в офісі президента та військовослужбовців Сил оборони. Анонімні співрозмовники висловили побоювання, що затримка оплачених партнерами засобів ППО — це тиск США на Україну задля капітуляції на умовах російського диктатора Путіна.

Медіа уточнило, що ідеться про "політичний тиск", який ставить під загрозу життя українців через балістичні удари РФ. Також нагадали про заяву Зеленського після атаки РФ 18-19 жовтня та після ударів по 28 енергетичних об'єктах, який сказав про затримку з постачанням важливої зброї з США.

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"Є політичні домовленості, які не виконані на робочому рівні. Є також відтермінування окремих типів життєво необхідного постачання на рівні Міністерства війни США", — заявив глава держави у повідомленні, згаданому Kyiv Independent.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Тим часом джерела в офісі президента прямо сказали, що Ґегсет не підписує контракти, від яких залежить українська ППО. Один з військових топчиновників, який поговорив з журналістами, наголосив на важливості програми PURL, оскільки згідно з цією програмою США надають зброю, оплачену Європою. У матеріалі нагадали, що є інформація про щомісячне постачання 12 ракет Patriot з США, але не відомо, яку партію ракет затримав Ґегсет. Одне з джерел уточнило, що затримана кількість — "значна".

"Важко назвати це "щомісячним запасом", тому що немає встановленої кількості, скільки вам потрібно на місяць. Але це важливо", — сказав неназваний чиновник.

У матеріалі також навели коментар представника НАТО про те, що програма PURL працює, хоч інколи бувають випадкові затримки. Тим часом Білий дім заперечив припущення про навмисну затримку з ракетами ППО.

"Схоже, це політична відмова від підписання", — впевнений неназваний співрозмовник з ОП.

Обмеження допомоги США — що відомо про розвіддані та Starlink

Зазначимо, раніше Фокус писав про обмеження військової допомоги США, про які стало відомо після інформації за 16 жовтня 2026 року про угоду щодо дизелю між Білим домом та Кремлем. Далі відбулось два балістичних удари по Україні, при чому у першому випадку не було розвідданих про пуски ракет РФ, а в другому — надійшла інформація лише про другу хвилю пусків. Західні медіа написали, що Білий дім пригрозив зупинити надання розвідданих, якщо Україна продовжить бити по НПЗ РФ.

Згодом українські військові заявили про обмеження у роботі терміналів Starlink, які використовувались на дронах ЗСУ для ударів по військових цілях РФ на лінії фронту. Через добу з'явилась інформація, що військові термінали Starshilds (модифікація Starlink) відновили роботу та вже не вимикаються на швидкостях 80-160 км/год. У Білому домі заявили про непричетність, і про це ж сказав власник SpaceX Ілон Маск, але західні медіа повідомили про причетність обох фігурантів.

Нагадуємо, Фокус розпитав військових експертів, які вплине обмеження розвідданих на фронт та систему ППО України й чи зможе Європа замістити можливості США.