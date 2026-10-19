Скрывают оружие: США приостановили отправку ракет "Patriot", закупленных для Украины, — СМИ

Глава Министерства обороны США Пит Гегсет задерживает поставку в Украину следующей партии ракет Patriot для сбивания российских баллистических ракет, сообщили медиа. О проблемах с поставками определённых видов оружия для ВСУ также говорил президент Украины Владимир Зеленский. Что происходит с контрактами, которые уже оплачены европейцами в рамках программы военной помощи PURL?

Гегсет получил на согласование контракт на поставку ракет Patriot в рамках программы PURL, но до сих пор не одобрил это решение, говорится в материале издания Kyiv Independent. Журналисты получили информацию от неназванного источника в администрации президента и от военнослужащих Сил обороны. Анонимные собеседники выразили опасения, что задержка с поставкой средств ПВО, оплаченных партнерами, является давлением США на Украину с целью заставить её капитулировать на условиях российского диктатора Путина.

СМИ уточнило, что речь идет о "политическом давлении", которое ставит под угрозу жизнь украинцев из-за баллистических ударов РФ. Также напомнили о заявлении Зеленского после атаки РФ 18–19 октября и после ударов по 28 энергетическим объектам, в котором он упомянул о задержке с поставками важного оружия из США.

Видео дня

"Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также задержки с поставками отдельных видов жизненно важных товаров на уровне Министерства обороны США", — заявил глава государства в сообщении, о котором упоминает Kyiv Independent.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Между тем источники в офисе президента прямо заявили, что Гегсет не подписывает контракты, от которых зависит украинская ПВО. Один из высокопоставленных военных чиновников, пообщавшийся с журналистами, подчеркнул важность программы PURL, поскольку в рамках этой программы США предоставляют оружие, оплаченное Европой. В материале напомнили, что есть информация о ежемесячных поставках 12 ракет Patriot из США, но неизвестно, какую партию ракет задержал Гегсет. Один из источников уточнил, что задержанное количество — "значительное".

"Трудно назвать это "ежемесячным запасом", поскольку нет установленного количества, сколько вам нужно в месяц. Но это важно", — сказал неназванный чиновник.

В материале также привели комментарий представителя НАТО о том, что программа PURL работает, хотя иногда случаются случайные задержки. Между тем Белый дом опроверг предположения о намеренной задержке с ракетами ПВО.

"Похоже, это политический отказ от подписания", — уверен неназванный собеседник из ОП.

Ограничение помощи со стороны США — что известно о разведданных и Starlink

Отметим, что ранее Фокус писал об ограничениях военной помощи США, о которых стало известно после появления 16 октября 2026 года информации о соглашении по дизельному топливу между Белым домом и Кремлем. Далее последовало два баллистических удара по Украине, причем в первом случае не было разведданных о пусках ракет РФ, а во втором — поступила информация лишь о второй волне пусков. Западные СМИ написали, что Белый дом пригрозил прекратить предоставление разведданных, если Украина продолжит наносить удары по НПЗ РФ.

Впоследствии украинские военные заявили об ограничениях в работе терминалов Starlink, которые использовались на дронах ВСУ для нанесения ударов по военным целям РФ на линии фронта. Через сутки появилась информация, что военные терминалы Starshilds (модификация Starlink) возобновили работу и уже не отключаются на скоростях 80–160 км/ч. В Белом доме заявили о непричастности, и об этом же сказал владелец SpaceX Илон Маск, но западные СМИ сообщили о причастности обоих фигурантов.

Напоминаем, что Фокус опросил военных экспертов о том, как ограничение доступа к разведывательным данным повлияет на фронт и систему ПВО Украины, а также сможет ли Европа заменить возможности США.