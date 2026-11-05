"Добрі" дрони навідалися до Рязані: спалахнув НПЗ, який заправляє російську авіацію (фото, відео)

У Рязані після серії нічних вибухів спалахнув завод, продукція якого потрібна не лише водіям, а й російським військовим та авіації.

У ніч на 5 листопада російська Рязань опинилася під атакою безпілотників. Після серії вибухів у місті виникли пожежі на території Рязанського нафтопереробного заводу та, за попередніми повідомленнями, логістичного складу маркетплейсу Wildberries. Особливу увагу привертає НПЗ, який виробляє не лише автомобільне пальне, а й авіаційний гас та дизельне паливо, що використовуються російською армією. За інформацією моніторингових каналів Exilenova+ та Supernova+, по території Рязанського НПЗ зафіксували щонайменше шість влучань.

Перші повідомлення про атаку з'явилися після першої години ночі. У мережі з'явилися відео, на яких чути сирени повітряної тривоги та роботу російської протиповітряної оборони. Спочатку місцеві жителі писали про вибухи в районі військового аеродрому Дягілєво, розташованого неподалік Рязані. Однак згодом OSINT-ресурси уточнили, що основною ціллю став місцевий нафтопереробний завод. Після вибухів над промисловою зоною здійнялася яскрава заграва, а згодом стало видно густий дим і масштабну пожежу.

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Кадри займання оприлюднили моніторингові ресурси. Їх також геолокували та проаналізували OSINT-аналітики. На кадрах об'єктивного контролю зафіксовано декілька осередків горіння на території НПЗ. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Пожежа на території Рязанського НПЗ після атаки Фото: Exilenova+

Водночас станом на ранок 5 листопада російська влада офіційно не підтвердила ураження нафтопереробного заводу. Губернатор Рязанської області Павло Малков на той момент також не повідомляв про наслідки атаки.

Чому Рязанський НПЗ є важливою ціллю

Рязанський нафтопереробний завод (РНПК) — одне з найбільших підприємств нафтопереробної галузі Росії. Він входить до структури російської нафтової компанії "Роснефть" і розташований у Південному промисловому вузлі Рязані.

Проєктна потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Проєктна потужність НПЗ становить понад 17 млн тонн нафти на рік, що дорівнює майже 5% усіх нафтопереробних потужностей Росії.

Завод має важливе значення для забезпечення паливом Москви та інших регіонів центральної частини Росії.

На підприємстві виробляють:

автомобільний бензин різних марок;

дизельне пальне;

авіаційний гас;

мазут;

скраплені гази;

бітум;

нафтохімічну сировину.

Окреме значення має виробництво авіаційного гасу, який використовують для заправлення літаків. Підприємство також випускає компоненти, що застосовуються у паливному забезпеченні російської авіації.

Крім того, завод виробляє великі обсяги дизельного пального, яке має значення для логістики та забезпечення російських військ.

Таким чином, ураження такого підприємства потенційно впливає не лише на цивільний паливний ринок, а й на постачання ресурсів, необхідних для функціонування російської військової машини.

Під ударом опинився також склад Wildberries

Окрім нафтопереробного підприємства, у Рязані, за попередніми повідомленнями, було атаковано логістичний склад Wildberries.

Інформація про займання на території складського комплексу також з'явилася в мережі після нічних вибухів. Однак на момент публікації не було офіційного підтвердження ураження цього об'єкта, а також даних про масштаби можливих пошкоджень.

Wildberries — один із найбільших російських маркетплейсів, який має розгалужену мережу логістичних центрів і складських комплексів для зберігання та розподілу товарів.

Рязанський НПЗ атакували щонайменше 19 разів від початку війни

Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільш атакованих російських НПЗ від початку повномасштабного вторгнення. Станом на 2025 рік підприємство зазнало щонайменше 14 атак українських безпілотників, з яких 10 припали на 2025 рік.

У 2026 році удари по заводу продовжилися: про нові атаки повідомляли в травні, липні, вересні та жовтні. Зокрема, після атаки 6 вересня Reuters повідомило про зупинку двох установок первинної переробки нафти, а 15 жовтня знову сталося займання на території підприємства.

За даними моніторингу відкритих джерел, станом на 5 листопада 2026 року Рязанський НПЗ фігурує щонайменше у п'яти окремих епізодах атак протягом 2026 року. Таким чином, загальна кількість атак від початку повномасштабної війни становить щонайменше 19, однак остаточна цифра залежить від методики підрахунку та підтвердження окремих епізодів.

Нагадаємо, 15 травня Генеральний штаб Збройних сил України заявив про атаку дронів на Рязанський нафтопереробний завод, розташований на відстані 500 км від України. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді розкрив подробиці операції та показав кадри атаки.

Крім того, у Рязанській області 26 серпня 2025 року стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань – Москва", що забезпечує постачання нафтопродуктів до столиці Росії.