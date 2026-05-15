У ЗСУ розкрили деталі удару по Рязанському НПЗ: стовпи диму нагадують чи Туасе, чи Перм (відео)

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив атаку дронів на Рязанський нафтопереробний завод, розташований на відстані 500 км від України. На відео з соцмереж фігурують димні хмари, які зранку 15 травня здійнялись над Рязанню, та "нафтовий дощ", який раніше йшов в Туапсе. Тим часом командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді показав деталі удару та розповів, які все відбулось.

Українські далекобійні дрони уразили Рязанський НПЗ, який переробляє 17 млн тонн нафти на рік, ідеться у дописі командування у Telegram-каналі. У точках влучання почалась масштабна пожежа: наслідки ще уточнюються. У підбірці кадрів, яку опублікував Бровді, бачимо два-три стовпи диму над Рязанню та чуємо здивовані вигуки росіян, які риторично питають, хто це влучив по НПЗ.

Удар по НПЗ — Роберт Бровді з деталями атаки на Рязань 15 травня

Командування пояснило, що Україна продовжує зменшувати економічні та військові спроможності РФ, і тому 15 травня ціллю став нафтовий гігант у Рязані. Підприємство випускає бензин, дизель, реактивне пальне і закривало потреби ЗС РФ, ідеться у дописі.

Удар по НПЗ — деталі атаки на Рязань

Роберт Бровді, своєю чергою, прокоментував удар по НПЗ в Рязані. Командувач СБС повідомив, що дим та пожежа у далекому російському місті — це результат спільної роботи 1 центру, 9 батальйону "Кайрос" з 414 бригади "Птахи Мадяра", 413 полку "Рейд" і також підрозділів Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та інших. У дописі також є фото дрона, який вдарив по Рязанському НПЗ. На дроні, "Лютому" чи FP-1, є іронічний надпис про "уламки", призначені для росіян. Фото зроблене увечері, ймовірно, 14 травня близько 21-22 год, або зранку на сході сонця. Якщо ідеться про вечір, то це може бути орієнтовний час вильоту БпЛА, щоб дістатись за 500 км до Рязані.

Удар по НПЗ — дрон, який атакував Рязань 15 травня Фото: Telegram / Мадяр

Тим часом губернатор Рязанської області Павло Малков у Telegram детально описав наслідки нічної атаки дронів ЗСУ. Перше повідомлення про удар з'явилось о 3:55 (за Києвом). Посадовець заявив, що успішно відпрацювали засоби ППО, але уламки упали на території промислового підприємства. Об 11 год Малков написав, що постраждало ще два будинки, загинуло четверо росіян. Крім того, закрили усі навчальні заклади в Октябрському районі Рязані. Зі слів губернатор, до міста долетіло 99 дронів. Зауважмо, що Міноборони РФ повідомило про атаку 359 БпЛА, тобто на Рязань летіла близько третини.

Рязанський НПЗ — наслідки влучання дронів

У російських пабліках поширили серію фото та відео, на яких зафіксували стовпи й хмари диму після удару дронів по НПЗ. Користувачі соцмереж тим часом зауважили, що пожежа і дим над Рязанню одночасно нагадують і Туапсе (після ударів по резервуарах з нафтою) і на Перм (де палало на НПЗ та нафтоперекачувальній станції).

Удари по НПЗ — дим над Рязанню, 15 травня Удари по НПЗ — дим над Туапсе Фото: Exilenova+ Удари по НПЗ — дим над Перм'ю Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, вдень 15 травня у мережі опублікували відео з "нафтовим дощем" у Рязані. Відео з чорними краплями на білих автівках — такі ж, як два тижні тому публікували жителі Туапсе.

Нагадуємо, Міноборони РФ заявило про рекордну кількість дронів, які атакували російські військові об'єкти 15 травня: росЗМІ написали, про що ідеться.