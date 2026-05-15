В ВСУ раскрыли детали удара по Рязанскому НПЗ: столбы дыма напоминают то ли Туасе, то ли Пермь (видео)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил атаку дронов на Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на расстоянии 500 км от Украины. На видео из соцсетей фигурируют дымные облака, которые утром 15 мая поднялись над Рязанью, и "нефтяной дождь", который ранее шел в Туапсе. Между тем командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди показал детали удара и рассказал, как все произошло.

Украинские дальнобойные дроны поразили Рязанский НПЗ, который перерабатывает 17 млн тонн нефти в год, говорится в сообщении командования в Telegram-канале. В точках попадания начался масштабный пожар: последствия еще уточняются. В подборке кадров, которую опубликовал Бровди, видим два-три столба дыма над Рязанью и слышим удивленные возгласы россиян, которые риторически спрашивают, кто это попал по НПЗ.

Удар по НПЗ — Роберт Бровди с деталями атаки на Рязань 15 мая

Командование объяснило, что Украина продолжает уменьшать экономические и военные возможности РФ, и поэтому 15 мая целью стал нефтяной гигант в Рязани. Предприятие выпускает бензин, дизель, реактивное топливо и закрывало потребности ВС РФ, говорится в заметке.

Роберт Бровди, в свою очередь, прокомментировал удар по НПЗ в Рязани. Командующий СБС сообщил, что дым и пожар в далеком российском городе — это результат совместной работы 1 центра, 9 батальона "Кайрос" из 414 бригады "Птицы Мадьяра", 413 полка "Рейд" и также подразделений Сил специальных операций, Главного управления разведки и других. В заметке также есть фото дрона, который ударил по Рязанскому НПЗ. На дроне, "Лютом" или FP-1, есть ироничная надпись о "обломках", предназначенных для россиян. Фото сделано вечером, вероятно, 14 мая около 21-22 часов (или утром на рассвете). Если идет речь о вечере, то это может быть ориентировочное время вылета БпЛА, чтобы добраться за 500 км до Рязани.

Удар по НПЗ — дрон, который атаковал Рязань 15 мая Фото: Telegram / Мадяр

Тем временем губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram подробно описал последствия ночной атаки дронов ВСУ. Первое сообщение об ударе появилось в 3:55 (по Киеву). Чиновник заявил, что успешно отработали средства ПВО, но обломки упали на территории промышленного предприятия. В 11 ч Малков написал, что пострадало еще два дома, погибли четверо россиян. Кроме того, закрыли все учебные заведения в Октябрьском районе Рязани. По словам губернатора, в город долетело 99 дронов. Заметим, что Минобороны РФ сообщило об атаке 359 БпЛА, то есть на Рязань летела около трети.

Рязанский НПЗ — последствия попадания дронов

В российских пабликах распространили серию фото и видео, на которых зафиксировали столбы и облака дыма после удара дронов по НПЗ. Пользователи соцсетей тем временем отметили, что пожар и дым над Рязанью одновременно напоминают и Туапсе (после ударов по резервуарам с нефтью) и Пермь (где пылало на НПЗ и нефтеперекачивающей станции).

Удары по НПЗ — дым над Рязанью, 15 мая Удары по НПЗ — дым над Туапсе Фото: Exilenova+ Удары по НПЗ — дым над Пермью Фото: Из открытых источников

Отметим, днем 15 мая в сети опубликовали видео с "нефтяным дождем" в Рязани. Видео с черными каплями на белых машинах — такие же, как две недели назад публиковали жители Туапсе.

Напоминаем, Минобороны РФ заявило о рекордном количестве дронов, которые атаковали российские военные объекты 15 мая: росСМИ написали, о чем идет речь.