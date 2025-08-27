У Рязанській області РФ вибухнув трубопровід, по якому качали нафту до Москви, — джерела Фокусу

У Рязанській області 26 серпня 2025 року стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань – Москва", що забезпечує постачання нафтопродуктів до столиці Росії. Через інцидент транспортування пального зупинене на невизначений термін, а компанія "Транснафта" оцінює збитки.

За інформацією обізнаних джерел Фокуса, після повідомлень про сильний "хлопок" у районах Рязані виникла масштабна пожежа, на ліквідацію якої були стягнуті автомобілі екстрених служб. Місцеві жителі повідомляють, що у районі села Божатково залучені правоохоронці та ремонтні бригади, які працюють над усуненням наслідків вибуху та загоряння.

Магістраль, яка з 2018 року була перепрофільована компанією "Транснафта" для постачання автомобільного бензину, забезпечує потреби російської армії. Наслідки вибуху вже вплинули на логістику нафтопродуктів у напрямку Москви.

Новина доповнюється…