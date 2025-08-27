Вибухи у Ростовській області: що відомо (відео)

Офіційно російська влада повідомила про атаку безпілотників, одразу відзвітувавши, що всі 15 штук було збито. При цьому в самому Ростові-на-Дону виникла пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Related video

"Під час нічної повітряної атаки наші сили ППО знищили і нейтралізували БПЛА в Ростові, Таганрозі, Новошахтинську, Неклинівському, М'ясниківському, Міллеровському і Чортківському районі", — повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Фокус з'ясував, що сталося в Росії.

Пожежа в російському Ростові-на-Дону

Місцеві жителі повідомляли про вибухи, або як заведено повідомляти про подібні події в РФ, про "хлопки".

Після одного з цих "хлопків" у центрі міста почалася пожежа. Горіла будівля в районі перехрестя Халтуринського провулка і Московської вулиці. На опублікованих кадрах видно, що горіла житлова багатоповерхівка.

Пожежа в Ростові-на-Дону

Зазначається, що осколками посічено будівлі та автомобілі, а в Новошахтинську фрагменти БПЛА впали в приватному секторі.

При цьому в Міноборони РФ повідомили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО "перехоплено і знищено 15 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територією Ростовської області". У районі пошкоджених унаслідок атаки БПЛА будинків у центрі Ростова ввели режим НС.

У Генштабі ЗСУ, а також у командуванні Повітряних сил ЗСУ про атаку не повідомляли.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня українські дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Він горів 5 діб, вогонь знищив 6 резервуарів.

Також 15 серпня дрони атакували один із найбільших НПЗ у системі "Роснефти", розташований у Сизрані.