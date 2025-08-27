Взрывы в Ростовской области: что известно (видео)

Официально российские власти сообщили об атаке беспилотников, сразу отчитавшись, что все 15 штук были сбиты. При этом в самом Ростове-на-Дону возник пожар на крыше многоквартирного дома.

"В ходе ночной воздушной атаки наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе", — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Фокус выяснил, что произошло в России.

Пожар в российском Ростове-на-Дону

Местные жители сообщали о взрывах, или как принято сообщать о подобных событиях в РФ, о "хлопках".

После одного из этих "хлопков" в центре города начался пожар. Горело здание в районе перекрестка Халтуринского переулка и Московской улицы. На опубликованных кадрах видно, что горела жилая многоэтажка.

Пожар в Ростове-на-Дону

Отмечается, что осколками посечены здания и автомобили, а в Новошахтинске фрагменты БПЛА упали в частном секторе.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО "перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области". В районе поврежденных в результате атаки БПЛА домов в центре Ростова ввели режим ЧС.

В Генштабе ВСУ, а также в командование Воздушных сил ВСУ об атаке не сообщали.

Напомним, в ночь на 21 августа украинские дроны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Он горел 5 суток, огонь уничтожил 6 резервуаров.

Также 15 августа дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в системе "Роснефти", расположенный в Сызрани.