В Рязанской области РФ взорвался трубопровод, по которому качали нефть в Москву, — источники Фокуса

В Рязанской области 26 августа 2025 года произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань — Москва", обеспечивающем поставки нефтепродуктов в столицу России. Из-за инцидента транспортировка топлива остановлена на неопределенный срок, а компания "Транснефть" оценивает убытки.

Related video

По информации осведомленных источников Фокуса, после сообщений о сильном "хлопке" в районах Рязани возник масштабный пожар, на ликвидацию которого были стянуты автомобили экстренных служб. Местные жители сообщают, что в районе села Божатково привлечены правоохранители и ремонтные бригады, которые работают над устранением последствий взрыва и возгорания.

Магистраль, которая с 2018 года была перепрофилирована компанией "Транснефть" для поставки автомобильного бензина, обеспечивает потребности российской армии. Последствия взрыва уже повлияли на логистику нефтепродуктов в направлении Москвы.

Новость дополняется...