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"Добрые" дроны нагрянули в Рязань: загорелся НПЗ, заправляющий российскую авиацию (фото, видео)

Крупный пожар на промышленном объекте в Рязани после ночных взрывов; над заводом поднимается густой черный дым
Пожар на НПЗ в Рязани после ночных взрывов | Фото: Exilenova+

В Рязани после серии ночных взрывов загорелся завод, продукция которого нужна не только водителям, но и российским военным и авиации.

В ночь на 5 ноября российская Рязань подверглась атаке беспилотников. После серии взрывов в городе возникли пожары на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода и, по предварительным данным, на логистическом складе маркетплейса Wildberries. Особое внимание привлекает НПЗ, который производит не только автомобильное топливо, но и авиационный керосин и дизельное топливо, используемые российской армией. По информации мониторинговых каналов Exilenova+ и Supernova+, на территории Рязанского НПЗ зафиксировано не менее шести попаданий.

Первые сообщения об атаке появились после часа ночи. В сети появились видео, на которых слышны сирены воздушной тревоги и работа российской противовоздушной обороны. Сначала местные жители писали о взрывах в районе военного аэродрома Дягилево, расположенного недалеко от Рязани. Однако впоследствии OSINT-ресурсы уточнили, что основной целью стал местный нефтеперерабатывающий завод. После взрывов над промышленной зоной поднялось яркое сияние, а впоследствии стал виден густой дым и масштабный пожар.

Видео дня

Кадры возгорания были опубликованы мониторинговыми ресурсами. Их также геолокализовали и проанализировали OSINT-аналитики. На кадрах объективного контроля зафиксировано несколько очагов возгорания на территории НПЗ. Масштабы повреждений уточняются.

Пожар на территории Рязанского НПЗ после ночной атаки, запечатлённый на кадрах систем видеонаблюдения
Пожар на территории Рязанского НПЗ после атаки
Фото: Exilenova+

В то же время по состоянию на утро 5 ноября российские власти официально не подтвердили поражение нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Рязанской области Павел Малков на тот момент также не сообщал о последствиях атаки.

Почему Рязанский НПЗ является важной целью

Рязанский нефтеперерабатывающий завод (РНПК) — одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Он входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть" и расположен в Южном промышленном узле Рязани.

Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Проектная мощность НПЗ составляет более 17 млн тонн нефти в год, что соответствует почти 5 % всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

Завод играет важную роль в обеспечении топливом Москвы и других регионов центральной части России.

На предприятии производят:

  • автомобильный бензин различных марок;
  • дизельное топливо;
  • авиационный керосин;
  • мазут;
  • сжиженные газы;
  • битум;
  • нефтехимическое сырье.

Особое значение имеет производство авиационного керосина, который используется для заправки самолетов. Предприятие также выпускает компоненты, применяемые в топливном обеспечении российской авиации.

Кроме того, завод производит большие объемы дизельного топлива, которое играет важную роль в логистике и снабжении российских войск.

Таким образом, нанесение удара по такому предприятию потенциально сказывается не только на гражданском топливном рынке, но и на поставках ресурсов, необходимых для функционирования российской военной машины.

Под ударом оказался также склад Wildberries

Помимо нефтеперерабатывающего предприятия, в Рязани, по предварительным данным, был атакован логистический склад Wildberries.

Информация о возгорании на территории складского комплекса также появилась в сети после ночных взрывов. Однако на момент публикации не было официального подтверждения поражения этого объекта, а также данных о масштабах возможных повреждений.

Wildberries — один из крупнейших российских маркетплейсов, располагающий разветвлённой сетью логистических центров и складских комплексов для хранения и распределения товаров.

Рязанский НПЗ подвергался нападениям не менее 19 раз с начала войны

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из наиболее часто подвергающихся атакам российских НПЗ с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 2025 год предприятие подверглось как минимум 14 атакам украинских беспилотников, из которых 10 пришлись на 2025 год.

В 2026 году удары по заводу продолжились: о новых атаках сообщалось в мае, июле, сентябре и октябре. В частности, после атаки 6 сентября агентство Reuters сообщило об остановке двух установок первичной переработки нефти, а 15 октября на территории предприятия вновь произошло возгорание.

По данным мониторинга открытых источников, по состоянию на 5 ноября 2026 года Рязанский НПЗ фигурирует как минимум в пяти отдельных эпизодах атак в течение 2026 года. Таким образом, общее количество атак с начала полномасштабной войны составляет не менее 19, однако окончательная цифра зависит от методики подсчёта и подтверждения отдельных эпизодов.

Напомним, 15 мая Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил о нападении дронов на Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 500 км от Украины. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди раскрыл подробности операции и показал кадры атаки.

Кроме того, 26 августа 2025 года в Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань — Москва", обеспечивающем поставки нефтепродуктов в столицу России.