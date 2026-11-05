"Добрые" дроны нагрянули в Рязань: загорелся НПЗ, заправляющий российскую авиацию (фото, видео)

В Рязани после серии ночных взрывов загорелся завод, продукция которого нужна не только водителям, но и российским военным и авиации.

В ночь на 5 ноября российская Рязань подверглась атаке беспилотников. После серии взрывов в городе возникли пожары на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода и, по предварительным данным, на логистическом складе маркетплейса Wildberries. Особое внимание привлекает НПЗ, который производит не только автомобильное топливо, но и авиационный керосин и дизельное топливо, используемые российской армией. По информации мониторинговых каналов Exilenova+ и Supernova+, на территории Рязанского НПЗ зафиксировано не менее шести попаданий.

Первые сообщения об атаке появились после часа ночи. В сети появились видео, на которых слышны сирены воздушной тревоги и работа российской противовоздушной обороны. Сначала местные жители писали о взрывах в районе военного аэродрома Дягилево, расположенного недалеко от Рязани. Однако впоследствии OSINT-ресурсы уточнили, что основной целью стал местный нефтеперерабатывающий завод. После взрывов над промышленной зоной поднялось яркое сияние, а впоследствии стал виден густой дым и масштабный пожар.

Видео дня

Кадры возгорания были опубликованы мониторинговыми ресурсами. Их также геолокализовали и проанализировали OSINT-аналитики. На кадрах объективного контроля зафиксировано несколько очагов возгорания на территории НПЗ. Масштабы повреждений уточняются.

Пожар на территории Рязанского НПЗ после атаки Фото: Exilenova+

В то же время по состоянию на утро 5 ноября российские власти официально не подтвердили поражение нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Рязанской области Павел Малков на тот момент также не сообщал о последствиях атаки.

Почему Рязанский НПЗ является важной целью

Рязанский нефтеперерабатывающий завод (РНПК) — одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Он входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть" и расположен в Южном промышленном узле Рязани.

Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год. Проектная мощность НПЗ составляет более 17 млн тонн нефти в год, что соответствует почти 5 % всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

Завод играет важную роль в обеспечении топливом Москвы и других регионов центральной части России.

На предприятии производят:

автомобильный бензин различных марок;

дизельное топливо;

авиационный керосин;

мазут;

сжиженные газы;

битум;

нефтехимическое сырье.

Особое значение имеет производство авиационного керосина, который используется для заправки самолетов. Предприятие также выпускает компоненты, применяемые в топливном обеспечении российской авиации.

Кроме того, завод производит большие объемы дизельного топлива, которое играет важную роль в логистике и снабжении российских войск.

Таким образом, нанесение удара по такому предприятию потенциально сказывается не только на гражданском топливном рынке, но и на поставках ресурсов, необходимых для функционирования российской военной машины.

Под ударом оказался также склад Wildberries

Помимо нефтеперерабатывающего предприятия, в Рязани, по предварительным данным, был атакован логистический склад Wildberries.

Информация о возгорании на территории складского комплекса также появилась в сети после ночных взрывов. Однако на момент публикации не было официального подтверждения поражения этого объекта, а также данных о масштабах возможных повреждений.

Wildberries — один из крупнейших российских маркетплейсов, располагающий разветвлённой сетью логистических центров и складских комплексов для хранения и распределения товаров.

Рязанский НПЗ подвергался нападениям не менее 19 раз с начала войны

Рязанский нефтеперерабатывающий завод является одним из наиболее часто подвергающихся атакам российских НПЗ с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 2025 год предприятие подверглось как минимум 14 атакам украинских беспилотников, из которых 10 пришлись на 2025 год.

В 2026 году удары по заводу продолжились: о новых атаках сообщалось в мае, июле, сентябре и октябре. В частности, после атаки 6 сентября агентство Reuters сообщило об остановке двух установок первичной переработки нефти, а 15 октября на территории предприятия вновь произошло возгорание.

По данным мониторинга открытых источников, по состоянию на 5 ноября 2026 года Рязанский НПЗ фигурирует как минимум в пяти отдельных эпизодах атак в течение 2026 года. Таким образом, общее количество атак с начала полномасштабной войны составляет не менее 19, однако окончательная цифра зависит от методики подсчёта и подтверждения отдельных эпизодов.

Напомним, 15 мая Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил о нападении дронов на Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 500 км от Украины. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди раскрыл подробности операции и показал кадры атаки.

Кроме того, 26 августа 2025 года в Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань — Москва", обеспечивающем поставки нефтепродуктов в столицу России.