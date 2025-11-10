Саркозі виходить із в'язниці, провівши там лише 20 днів замість 5 років: деталі

70-річний Ніколя Саркозі, колишній президент Франції, засуджений на п'ять років за звинуваченням у злочинній змові, вийде з в'язниці, провівши там лише 20 днів.

Суд Парижа в понеділок, 10 листопада, ухвалив, що він може бути звільнений до розгляду апеляції, повідомляє CNN.

За словами Саркозі, 20 днів у в'язниці були для нього "дуже важкими". Про це він сказав, виступаючи по відеозв'язку на засіданні суду.

Експолітик висловив подяку співробітникам в'язниці, додавши, що вони проявили "виняткову гуманність, яка зробила цей кошмар таким, що можна витримати".

Перебуваючи у в'язниці, він відмовлявся їсти що-небудь, крім йогуртів. За даними ЗМІ, Саркозі боявся, що інші ув'язнені можуть плюнути йому в їжу.

Прокурори клопотали про звільнення Саркозі під судовий контроль з обмеженням кола його спілкування.

Згідно з постановою суду, йому заборонено залишати Францію, а також контактувати з особами, причетними до його справи, зокрема з нинішнім міністром юстиції Франції Жеральдом Дарманеном, який опинився під пильною увагою громадськості через відвідування Саркозі у в'язниці в жовтні.

Ексголову Франції було засуджено за участь у схемі фінансування своєї президентської кампанії 2007 року за рахунок коштів із Лівії в обмін на дипломатичні послуги. У суді він заперечував усі звинувачення на свою адресу. Однак 21 жовтня Саркозі вирушив до в'язниці. Його засудили до п'яти років ув'язнення.

