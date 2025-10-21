Ніколя Саркозі вирушив до в'язниці: який вигляд має місце, де відбуватиме термін друг Путіна

70-річний експрезидент Франції Ніколя Саркозі 21 жовтня вирушив до в'язниці відбувати п'ятирічний термін за ґратами. Він став першим колишнім главою держави, кого засудили до позбавлення волі.

Термін Саркозі відбуватиме термін у в'язниці Ла-Санте в 14-му адміністративному окрузі на півдні Парижа за злочинну змову, пов'язану з його участю в схемі фінансування своєї президентської кампанії 2007 року за рахунок коштів із Лівії в обмін на дипломатичні послуги, повідомляє CNN.

Вранці, коли до нього додому приїхали, щоб доставити його в місце відбування терміну, Саркозі, виходячи в супроводі своєї дружини, помахав рукою прихильникам, а ті провели його оплесками.

Ніколя Саркозі їде до в'язниці зі свого паризького будинку

Колишній президент, який залишив свій пост 2012 року, оскаржив вирок, але, як очікується, доти утримуватиметься або в одиночній камері, або в так званому "VIP-крилі" тюремного комплексу Ла-Санте.

Це крило зазвичай призначене для ув'язнених, яких вважають невідповідними для утримання серед загального контингенту в'язниці, як правило, через побоювання за їхню безпеку. Там перебувають політики, колишні поліцейські, члени крайніх правих організацій або особи, пов'язані з ісламістськими терористичними угрупованнями.

Після приїзду до в'язниці, Саркозі написав у Х:

"Готуючись увійти в стіни в'язниці Ла-Санте, я думаю про французів усіх верств суспільства і переконань. Я хочу сказати їм з усією своєю непохитною силою, що сьогодні вранці за ґратами перебуває не колишній президент Республіки, а невинна людина".

Експрезидент запевнив, що "продовжить засуджувати цей судовий скандал", але додав, що не потребує жалю, "тому що поруч зі мною моя дружина і діти, а друзів у мене незліченна кількість".

Водночас у повідомленні Саркозі йдеться про те, що відчуває "глибоку скорботу за Францію, яка принижена проявом помсти, що довела ненависть до безпрецедентного рівня". За словами одного із захисників політика, Крістофа Інгрейна, команда адвокатів клопотала про його дострокове звільнення з в'язниці.

У суду є два місяці, щоб вирішити, чи задовольнити це клопотання.

Як відомо, суд, визнавши Саркозі винним у злочинній змові, виправдав його за трьома іншими пунктами обвинувачення, включно з пасивною корупцією, незаконним фінансуванням передвиборчої кампанії та приховуванням розкрадання державних коштів. Його засудили до п'яти років ув'язнення.

Тюрма Ла-Санте: чим вона відома

Ла-Санте (у перекладі буквально означає "Здоров'я") — легендарна в'язниця в центрі Парижа, де колись утримували міжнародного терориста з Венесуели Карлоса Шакала (Ілліча Раміреса Санчеса) і панамського лідера Мануеля Нор'єгу, пише Reuters.

Саркозі утримуватимуть в одиночному ізоляторі в'язниці — одному з найбільш охоронюваних у Франції.

До його послуг, крім одиночної кімнати, — дворик і кімната для занять, — розповів директор тюремної адміністрації Себастьєн Ковел.

Міністерство юстиції Франції та адміністрація закладу не розголошують журналістам більше ніякої інформації про нового ув'язненого.

Однак відомо, що розташування пенітенціарного закладу дасть змогу друзям і рідним Саркозі відвідувати його без проблем. Міністр юстиції Жеральд Дарманен, протеже Саркозі, який наразі контролює пенітенціарну систему, вже запевнив, що навідається до друга за ґратами.

Умови утримання

Ув'язнених у "VIP-крилі" утримують в одиночних камерах, а не у звичайних тримісних, і з міркувань безпеки їм дозволяється перебувати на самоті під час прогулянок.

Згідно з доповіддю Генерального інспектора місць позбавлення волі за 2020 рік, поодинокі камери в окремому крилі мають площу 9 квадратних метрів, а вікна зашторені, щоб обмежити спілкування між ув'язненими.

В'язниця "Ла Санте" нещодавно була відремонтована, тому умови утримання там кращі, ніж у багатьох інших в'язницях, за словами Жюльєна Фішмайстера з французького відділення Міжнародної тюремної обсерваторії.

Який вигляд має в'язниця Ла-Санте всередині

Тепер у всіх камерах є власні душові та стаціонарні телефони. Саркозі також отримає доступ до телевізора, але за цей привілей доведеться платити 14 євро на місяць.

Експрезидент отримуватиме їжу з доставкою, і в'язниця також дозволяє ув'язненим купувати продукти для самостійного приготування їжі у своїх камерах.

Як і багато в'язниць у Франції, Ла-Сант переповнена, хоча Саркозі утримуватиметься окремо від інших ув'язнених. За даними Міністерства юстиції, станом на серпень у в'язниці, розрахованій на 657 осіб, утримували 1243 ув'язнених.

Саркозі та дружба з Путіним

Ніколя Саркозі під час перебування його главою держави називали голосом Путіна в Європі. Навіть після відставки він підтримував Росію. Наприклад, у серпні 2023 року Саркозі розкритикував ідею деокупації Криму. За словами колишнього президента Франції, на півострові більшість населення "досі вважають себе росіянами". А референдум під наглядом міжнародної спільноти потрібен, щоб "затвердити реальний стан справ". Саркозі вважає, що якщо не провести референдуми і не приєднати окуповані території до Росії, то конфлікт в Україні стане "замороженим".

Також колишній президент Франції заявив, що Україна має стати "мостом" між Європою та Росією. За його словами, нейтралітет України можна було б забезпечити міжнародною угодою, яка передбачає надзвичайно сильні гарантії безпеки. Саркозі також додав, що Європа дає Києву "помилкові обіцянки, які не виконуються". Йдеться про вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, дружина Саркозі, співачка і модель Карла Бруні теж може опинитися у в'язниці.

Пара виховує доньку Джулію, яку рідко показує публіці.