70-летний экс-президент Франции Николя Саркози 21 октября отправился в тюрьму отбывать пятилетний срок за решеткой. Он стал первым бывшим главой государства, кого приговорили к лишению свободы.

Срок Саркози будет отбывать срок в тюрьме Ла-Санте в 14-м административном округе на юге Парижа за преступный сговор, связанный с его участием в схеме финансирования своей президентской кампании 2007 года за счет средств из Ливии в обмен на дипломатические услуги, сообщает CNN.

Утром, когда к нему домой приехали, чтобы доставить его в место отбывания срока, Саркози, выходя в сопровождении своей жены, помахал рукой сторонникам, а те провели его аплодисментами.

Николя Саркози уезжает в тюрьму со своего парижского дома

Бывший президент, покинувший свой пост в 2012 году, обжаловал приговор, но, как ожидается, до тех пор будет содержаться либо в одиночной камере, либо в так называемом "VIP-крыле" тюремного комплекса Ла-Санте.

Это крыло обычно предназначено для заключенных, которых считают неподходящими для содержания среди общего контингента тюрьмы, как правило, из-за опасений за их безопасность. Там находятся политики, бывшие полицейские, члены крайне правых организаций или лица, связанные с исламистскими террористическими группировками.

По приезду в тюрьму, Саркози написал в Х:

"Готовясь войти в стены тюрьмы Ла-Санте, я думаю о французах всех слоев общества и убеждений. Я хочу сказать им со всей своей непоколебимой силой, что сегодня утром за решеткой находится не бывший президент Республики, а невиновный человек".

Фото: Скриншот

Экс-президент заверил, что "продолжит осуждать этот судебный скандал", но добавил, что не нуждается в жалости, "потому что рядом со мной моя жена и дети, а друзей у меня бесчисленное множество".

Вместе с тем в сообщении Саркози говорится, что испытывает "глубокую скорбь за Францию, которая унижена проявлением мести, доведшей ненависть до беспрецедентного уровня". По словам одного из защитников политика, Кристофа Ингрейна, команда адвокатов ходатайствовала о его досрочном освобождении из тюрьмы.

У суда есть два месяца, чтобы решить, удовлетворить ли это ходатайство.

Как известно, суд, признав Саркози виновным в преступном сговоре, оправдал его по трем другим пунктам обвинения, включая пассивную коррупцию, незаконное финансирование предвыборной кампании и сокрытие хищения государственных средств. Его приговорили к пяти годам заключения.

Тюрьма Ла-Санте: чем она известна

Ла-Санте ( в переводе буквально означает "Здоровье") — легендарная тюрьма в центре Парижа, где когда-то содержались международный террорист из Венесуэлы Карлос Шакал (Ильич Рамирес Санчес) и панамский лидер Мануэль Норьега, пишет Reuters.

Саркози будет содержаться в одиночном изоляторе тюрьмы — одном из самых охраняемых во Франции.

К его услугам, кроме одиночной комнаты, – дворик и комната для занятий , – рассказал директор тюремной администрации Себастьен Ковел.

Министерство юстиции Франции и администрация тюрьмы не разглашают журналистам больше никакой другой информации о новом заключенном.

Однако известно, что расположение пенитенциарного заведения позволит друзьям и родным Саркози навещать его без проблем. Министр юстиции Жеральд Дарманен, протеже Саркози, который сейчас контролирует пенитенциарную систему, уже заверил, что навестит друга за решеткой.

Условия содержания

Заключенные в "VIP-крыле" содержатся в одиночных камерах, а не в обычных трехместных, и из соображений безопасности им разрешается находиться в одиночестве во время прогулок.

Согласно докладу Генерального инспектора мест лишения свободы за 2020 год, одиночные камеры в отдельном крыле имеют площадь 9 квадратных метров, а окна зашторены, чтобы ограничить общение между заключенными.

Тюрьма "Ла Санте" недавно была отремонтирована, поэтому условия содержания там лучше, чем во многих других тюрьмах, по словам Жюльена Фишмайстера из французского отделения Международной тюремной обсерватории.

Как выглядит тюрьма Ла-Санте внутри

Теперь во всех камерах есть собственные душевые и стационарные телефоны. Саркози также получит доступ к телевизору, но за эту привилегию придется платить 14 евро в месяц.

Экс-президент будет получать еду с доставкой, и тюрьма также позволяет заключенным покупать продукты для самостоятельного приготовления пищи в своих камерах.

Как и многие тюрьмы во Франции, Ла-Сант переполнена, хотя Саркози будет содержаться отдельно от других заключенных. По данным Министерства юстиции, по состоянию на август в тюрьме, рассчитанной на 657 человек, содержалось 1243 заключенных.

Саркози и дружба с Путиным

Николя Саркози в бытность его главой государства называли голосом Путина в Европе. Даже после отставки он поддерживал Россию. Например, в августе 2023 года Саркози раскритиковал идею деоккупации Крыма. По словам бывшего президента Франции, на полуострове большинство населения "до сих пор считают себя русскими". А референдум под наблюдением международного сообщества нужен, чтобы "утвердить реальное положение дел". Саркози считает, что если не провести референдумы и не присоединить оккупированные территории к России, то конфликт в Украине станет "замороженным".

Также бывший президент Франции заявил, что Украина должна стать быть "мостом" между Европой и Россией. По его словам, нейтралитет Украины можно было бы обеспечить международным соглашением, которое предусматривает чрезвычайно сильные гарантии безопасности. Саркози также добавил, что Европа дает Киеву "ложные обещания, которые не выполняются". Речь идет о вступлении в Европейский Союз.

Напомним, жена Саркози, певица и модель Карла Бруни тоже может оказаться в тюрьме.

Пара воспитывает дочь Джулию, которую редко показывает публике.