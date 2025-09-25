Сговор с Каддафи: экс-президент Франции Николя Саркози будет признан виновным

70-летнему экс-президенту Франции Николя Саркози, которого обвиняли в использовании средств от покойного ливийского лидера полковника Муаммара Каддафи для финансирования своей предвыборной кампании 2007 года, суд вынес вердикт.

Парижский уголовный суд признал его виновным в преступном сговоре по делу о получении миллионов евро от Каддафи, однако оправдал его по всем остальным пунктам обвинения, включая пассивную коррупцию и незаконное финансирование избирательной кампании, сообщает BBC.

По версии следствия, Саркози, утверждавший, что дело политически мотивированно, в свою очередь обещал Каддафи помочь ему избавиться от репутации изгоя в глазах западных стран.

Как заявила судья Натали Гаварино, подсудимый позволил своим близким помощникам связаться с ливийскими чиновниками с целью получения финансовой поддержки своей кампании.

Однако доказательств, что именно Саркози был конечным бенефициаром незаконного финансирования предвыборной кампании, суду недостаточно.

Суд все еще детализирует свое решение, и окончательный приговор объявят в четверг, 25 сентября. Саркози может обжаловать его, что приостановит исполнение любого наказания до рассмотрения апелляции. Прокуратура просила для него семь лет тюрьмы без немедленного заключения.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Дело Саркози: что известно

Расследование против Николя Саркози было начато в 2013 году, через два года после того, как Саиф аль-Ислам, сын тогдашнего ливийского лидера, впервые обвинил политика в получении миллионов долларов от отца для финансирования предвыборной кампании.

В следующем году ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин, долгое время выступавший посредником между Францией и Ближним Востоком, заявил, что у него есть письменные доказательства того, что предвыборная кампания Саркози "щедро" финансировалась Триполи, и что выплаты в размере 50 миллионов евро продолжались и после его избрания президентом.

Карлу Бруни, жену Саркози и бывшую супермодель, в 2024 году обвинили в сокрытии улик, связанных с делом Каддафи, и в пособничестве преступникам с целью совершения мошенничества. Она отрицает оба обвинения.

Напомним, в феврале прошлого года Саркози приговорили к 6 месяцам тюремного заключения за незаконное финансирование выборов президента в 2012 году.

Также сообщалось, что в 2023-м Саркози раскритиковал идею деоккупации Крыма.