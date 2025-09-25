Підтримайте нас RU
Змова з Каддафі: експрезидента Франції Ніколя Саркозі буде визнано винним

Ніколя Саркозі та Карла Бруні прибули до суду
Ніколя Саркозі та його дружина Карла Бруні прибули до будівлі суду Парижа 25 вересня 2025 року | Фото: Getty

70-річному експрезиденту Франції Ніколя Саркозі, якого звинувачували у використанні коштів від покійного лівійського лідера полковника Муаммара Каддафі для фінансування своєї передвиборчої кампанії 2007 року, суд виніс вердикт.

Паризький кримінальний суд визнав його винним у злочинній змові у справі про отримання мільйонів євро від Каддафі, проте виправдав його за всіма іншими пунктами обвинувачення, включно з пасивною корупцією і незаконним фінансуванням виборчої кампанії, повідомляє BBC.

За версією слідства, Саркозі, який стверджував, що справа політично мотивована, зі свого боку обіцяв Каддафі допомогти йому позбутися репутації ізгоя в очах західних країн.

Як заявила суддя Наталі Гаваріно, підсудний дозволив своїм близьким помічникам зв'язатися з лівійськими чиновниками з метою отримання фінансової підтримки своєї кампанії.

Однак доказів, що саме Саркозі був кінцевим бенефіціаром незаконного фінансування передвиборчої кампанії, суду недостатньо.

Суд все ще деталізує своє рішення, і остаточний вирок оголосять у четвер, 25 вересня. Саркозі може оскаржити його, що призупинить виконання будь-якого покарання до розгляду апеляції. Прокуратура просила для нього сім років в'язниці без негайного ув'язнення.

Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік.

Справа Саркозі: що відомо

Розслідування проти Ніколя Саркозі було розпочато 2013 року, за два роки після того, як Саїф аль-Іслам, син тодішнього лівійського лідера, вперше звинуватив політика в отриманні мільйонів доларів від батька для фінансування передвиборчої кампанії.

Наступного року ліванський бізнесмен Зіад Такікеддін, який тривалий час виступав посередником між Францією і Близьким Сходом, заявив, що має письмові докази того, що передвиборчу кампанію Саркозі "щедро" фінансувала Тріполі, і що виплати в розмірі 50 мільйонів євро тривали і після його обрання президентом.

Карлу Бруні, дружину Саркозі і колишню супермодель, 2024 року звинуватили в приховуванні доказів, пов'язаних зі справою Каддафі, і в пособництві злочинцям з метою вчинення шахрайства. Вона заперечує обидва звинувачення.

Нагадаємо, у лютому минулого року Саркозі засудили до 6 місяців тюремного ув'язнення за незаконне фінансування виборів президента у 2012 році.

Також повідомлялося, що у 2023-му Саркозі розкритикував ідею деокупації Криму.