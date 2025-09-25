Змова з Каддафі: експрезидента Франції Ніколя Саркозі буде визнано винним

70-річному експрезиденту Франції Ніколя Саркозі, якого звинувачували у використанні коштів від покійного лівійського лідера полковника Муаммара Каддафі для фінансування своєї передвиборчої кампанії 2007 року, суд виніс вердикт.

Паризький кримінальний суд визнав його винним у злочинній змові у справі про отримання мільйонів євро від Каддафі, проте виправдав його за всіма іншими пунктами обвинувачення, включно з пасивною корупцією і незаконним фінансуванням виборчої кампанії, повідомляє BBC.

За версією слідства, Саркозі, який стверджував, що справа політично мотивована, зі свого боку обіцяв Каддафі допомогти йому позбутися репутації ізгоя в очах західних країн.

Як заявила суддя Наталі Гаваріно, підсудний дозволив своїм близьким помічникам зв'язатися з лівійськими чиновниками з метою отримання фінансової підтримки своєї кампанії.

Однак доказів, що саме Саркозі був кінцевим бенефіціаром незаконного фінансування передвиборчої кампанії, суду недостатньо.

Суд все ще деталізує своє рішення, і остаточний вирок оголосять у четвер, 25 вересня. Саркозі може оскаржити його, що призупинить виконання будь-якого покарання до розгляду апеляції. Прокуратура просила для нього сім років в'язниці без негайного ув'язнення.

Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік.

Справа Саркозі: що відомо

Розслідування проти Ніколя Саркозі було розпочато 2013 року, за два роки після того, як Саїф аль-Іслам, син тодішнього лівійського лідера, вперше звинуватив політика в отриманні мільйонів доларів від батька для фінансування передвиборчої кампанії.

Наступного року ліванський бізнесмен Зіад Такікеддін, який тривалий час виступав посередником між Францією і Близьким Сходом, заявив, що має письмові докази того, що передвиборчу кампанію Саркозі "щедро" фінансувала Тріполі, і що виплати в розмірі 50 мільйонів євро тривали і після його обрання президентом.

Карлу Бруні, дружину Саркозі і колишню супермодель, 2024 року звинуватили в приховуванні доказів, пов'язаних зі справою Каддафі, і в пособництві злочинцям з метою вчинення шахрайства. Вона заперечує обидва звинувачення.

Нагадаємо, у лютому минулого року Саркозі засудили до 6 місяців тюремного ув'язнення за незаконне фінансування виборів президента у 2012 році.

Також повідомлялося, що у 2023-му Саркозі розкритикував ідею деокупації Криму.