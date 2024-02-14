Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к тюремному заключению: что произошло

Бывшему главе государства придется провести 6 месяцев в тюрьме, затем еще столько же под домашним арестом. По словам журналистов, Саркози не удалось "оправдать свое честное имя".

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Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за незаконное финансирование выборов президента в 2012 году. Об этом сообщает телеканал TF1 Info.

По информации канала, Апелляционный суд Парижа приговорил Саркози к 6 месяцам тюрьмы. После этого еще 6 месяцев бывший президент должен провести под домашним арестом. Таким образом апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный в 2021 году, однако немного смягчил его — ранее приговор предполагал один год тюремного заключения.

Саркози присутствовал в зале суда во время оглашения приговора и сразу после этого адвокат экс-президента заявил, что тот решил обжаловать и его — в кассационной инстанции.

В чем обвиняют Саркози

Бывшего президента Франции обвиняют в превышении расходов на президентскую избирательную кампанию 2012 года. Как свидетельствуют факты, она обошлась в общей сложности почти в 43 миллиона евро против установленного законом потолка в 22,5 миллиона евро. По мнению французского правосудия, бывший глава государства осознавал такие расходы и сознательно пошел на них, хотя Саркози утверждал в обоих судах, что "ничего не знал".

Вместе с тем, обвинение предоставило доказательства, что кандидат в президенты Николя Саркози (и на тот момент действующий президент Франции) был предупрежден, как минимум, двумя служебными записками о "приближении лимита" средств избирательного фонда.

По данным прокуратуры, Саркози, которому грозил проигрыш от социалиста Франсуа Олланда, решил рискнуть и продолжил дорогостоящую избирательную кампанию с почти ежедневными предвыборными митингами. В итоге, как утверждает обвинение, кампания обошлась как минимум в 42,8 миллиона евро, а сверхрасходы предвыборный штаб списал на "организацию тематических съездов" правой партии "Союз за народное движение", которая фактически была под контролем Саркози. "Съезды" были списаны на ""дружественную" компанию Bygmalion и ее дочернюю структуру Event & Cie. Именно поэтому эти судебные разбирательства получили название "дело Бигмалиона".

Суд первой инстанции 30 сентября 2021 года приговорил по "делу Бигмалиона" 13 человек, из которых 10, включая Саркози, подали апелляции. И хотя для Саркози нынешний приговор оказался более мягким, тем не менее ему не удалось "оправдать свое честное имя" и опровергнуть то, что он сам называл "клеветой" и "баснями".

Кроме того, Николя Саркози остается фигурантом еще нескольких громких дел, в том числе о "помощи" Катару в получении права провести ЧМ-2022 по футболу, о возможном финансировании его избирательной кампании 2007 года "деньгами Каддафи" и о получении 3 миллионов евро от российской компании "Ресо-Гарантия" (прокуратура открыла предварительное расследование по подозрению в "торговле влиянием").

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Напомним, 16 августа 2023 года сообщалось, что Саркози раскритиковал идею деоккупации Крыма. По словам бывшего президента Франции, на полуострове большинство населения "до сих пор считают себя русскими", а референдум под наблюдением международного сообщества нужен, чтобы "утвердить реальное положение дел".

Также бывший президент Франции заявил, что Украина должна стать "мостом" между Европой и Россией. По его словам, нейтралитет Украины можно было бы обеспечить международным соглашением, которое предусматривает чрезвычайно сильные гарантии безопасности.