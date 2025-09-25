Суд над Саркози: озвучен срок заключения для бывшего президента Франции

Парижский уголовный суд, который сегодня ранее признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о получении миллионов евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи для финансирования предвыборной кампании 2007 года, озвучил полный приговор.

Судья Натали Гаварино приговорила экс-политика к пяти годам тюремного заключения. Однако еще большей неожиданностью для Саркози и его юридической команды стало то, что он останется в заключении, даже если подаст апелляцию, сообщает CNN.

Дата заключения будет определена позднее, что избавило 70-летнего мужчину от унижения, связанного с выводом из зала суда полицейскими, и от немедленной отправки в тюрьму.

Напомним, что суд, признав Саркози виновным в преступном сговоре, оправдал его по трем другим пунктам обвинения, включая пассивную коррупцию, незаконное финансирование предвыборной кампании и сокрытие хищения государственных средств.

Виновными в преступном сговоре также признаны два ближайших соратника экс-президента – бывшие министры Клод Геан и Брис Ортефе.

Решение суда свидетельствует о том, что, по мнению суда, мужчины сговорились получить финансирование от Ливии для предвыборной кампании Саркози в 2007 году, но судьи не убеждены в том, что сам лидер консерваторов был непосредственно причастен к финансированию или что какие-либо ливийские деньги в конечном итоге были использованы в его победной кампании.

Главный судья в ходе многочасового зачитывания обширного вердикта заявила, что Саркози позволил своим близким соратникам обращаться к ливийским властям "для получения или попытки получения финансовой поддержки в Ливии с целью обеспечения финансирования предвыборной кампании".

Однако суд также пришел к выводу, что не может с уверенностью установить, были ли ливийские деньги в конечном итоге использованы для финансирования предвыборной кампании Саркози.

Согласно французскому законодательству, коррупционная схема может считаться преступлением, даже если деньги не были выплачены или их факт невозможно доказать.

Подсудимый отрицал все обвинения в свой адрес. Разбирательство длилось три месяца. В нем также участвовали 11 соответчиков, включая трех бывших министров.

Во время оглашения решения суда Саркози сопровождала его жена Карла Бруни, против которой тоже возбуждено уголовное дело.

Карла Бруни сопровождала мужа на суде Фото: Getty

Также в зале присутствовали трое сыновей политика.

Напомним, в феврале прошлого года Саркози приговорили к 6 месяцам тюремного заключения за незаконное финансирование выборов президента в 2012 году.