Суд над Саркозі: озвучено термін ув'язнення для колишнього президента Франції

Паризький кримінальний суд, який сьогодні раніше визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній змові у справі про одержання мільйонів євро від лівійського лідера Муаммара Каддафі для фінансування передвиборчої кампанії 2007 року, озвучив повний вирок.

Суддя Наталі Гаваріно засудила експолітика до п'яти років тюремного ув'язнення. Однак ще більшою несподіванкою для Саркозі та його юридичної команди стало те, що він залишиться в ув'язненні, навіть якщо подасть апеляцію, повідомляє CNN.

Дату ув'язнення буде визначено пізніше, що позбавило 70-річного чоловіка приниження, пов'язаного з виведенням із зали суду поліцейськими, і негайного відправлення до в'язниці.

Нагадаємо, що суд, визнавши Саркозі винним у злочинній змові, виправдав його за трьома іншими пунктами обвинувачення, включно з пасивною корупцією, незаконним фінансуванням передвиборчої кампанії та приховуванням розкрадання державних коштів.

Винними у злочинній змові також визнано двох найближчих соратників експрезидента — колишніх міністрів Клода Геана і Бріса Ортефе.

Рішення суду свідчить про те, що, на думку суду, чоловіки змовилися отримати фінансування від Лівії для передвиборчої кампанії Саркозі 2007 року, але судді не переконані в тому, що сам лідер консерваторів був безпосередньо причетний до фінансування або що будь-які лівійські гроші в кінцевому підсумку були використані в його переможній кампанії.

Головна суддя під час багатогодинного зачитування великого вердикту заявила, що Саркозі дозволив своїм близьким соратникам звертатися до лівійської влади "для отримання або спроби отримання фінансової підтримки в Лівії з метою забезпечення фінансування передвиборчої кампанії".

Однак суд також дійшов висновку, що не може з упевненістю встановити, чи були лівійські гроші в кінцевому підсумку використані для фінансування передвиборчої кампанії Саркозі.

Згідно з французьким законодавством, корупційну схему можна вважати злочином, навіть якщо гроші не були виплачені або їхній факт неможливо довести.

Підсудний заперечував усі звинувачення на свою адресу. Розгляд тривав три місяці. У ньому також брали участь 11 співвідповідачів, включно з трьома колишніми міністрами.

Під час оголошення рішення суду Саркозі супроводжувала його дружина Карла Бруні, проти якої теж порушено кримінальну справу.

Карла Бруні супроводжувала чоловіка на суді Фото: Getty

Також у залі були присутні троє синів політика.

Нагадаємо, у лютому минулого року Саркозі засудили до 6 місяців тюремного ув'язнення за незаконне фінансування виборів президента 2012 року.