Саркози выходит из тюрьмы, проведя там всего 20 дней вместо 5 лет: детали

70-летний Николя Саркози, бывший президент Франции, осужденный на пять лет по обвинению в преступном сговоре, выйдет из тюрьмы, проведя там всего 20 дней.

Суд Парижа в понедельник, 10 ноября, постановил, что он может быть освобожден до рассмотрения апелляции, сообщает CNN.

По словам Саркози, 20 дней в тюрьме были для него "очень тяжелыми". Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на заседании суда.

Экс-политик выразил благодарность сотрудникам тюрьмы, добавив, что они проявили "исключительную гуманность, которая сделала этот кошмар выносимым".

Находясь в тюрьме, он отказывался есть что-либо, кроме йогуртов. По данным СМИ, Саркози боялся, что другие заключенные могут плюнуть ему в еду

Прокуроры ходатайствовали об освобождении Саркози под судебный контроль с ограничением круга его общения.

Согласно постановлению суда, ему запрещено покидать Францию, а также контактировать с лицами, причастными к его делу, в том числе с нынешним министром юстиции Франции Жеральдом Дарманеном, который оказался под пристальным вниманием общественности за посещение Саркози в тюрьме в октябре.

Экс-глава Франции был осужден за участие в схеме финансирования своей президентской кампании 2007 года за счет средств из Ливии в обмен на дипломатические услуги. В суде он отрицал все обвинения в свой адрес. Однако 21 октября Саркози отправился в тюрьму. Его приговорили к пяти годам заключения.

