Саркози отказался от тюремной еды: боится отравления и живет только на йогуртах, — Le Point

Экс-президент Франции Николя Саркози, который отбывает наказание в парижской тюрьме Ла-Санте, отказался от тюремной еды, опасаясь за свое здоровье. Политик соглашается есть только йогурты.

Как сообщает журнал Le Point, 69-летний Николя Саркози, заключенный в парижской тюрьме Ла-Санте, отказался употреблять пищу, которую ему подают в камере. Бывший президент убежден, что в блюда могли что-то подмешать, ведь не исключает враждебности со стороны других заключенных.

Источник, близкий к окружению Саркози, рассказал, что политик принципиально не прикасается к еде, приготовленной в тюремной кухне. Он опасается, что кто-то мог "плюнуть в паек или сделать что-то хуже".

Несмотря на то, что заключенные имеют право покупать продукты в тюремном магазине и готовить пищу самостоятельно, Саркози отказался и от этого варианта.

"Он даже не знает, как сварить яйцо, и категорически не хочет этого делать", — отметил собеседник Le Point.

По информации издания, с момента своего заключения 21 октября политик питается исключительно йогуртами. Его состояние здоровья вызывает беспокойство у близких.

10 ноября суд будет решать, может ли Саркози быть освобожден до следующего слушания апелляции. Эксперты предполагают, что пищевые привычки бывшего президента могут стать частью обсуждения в суде.

Как сообщал Фокус, парижский уголовный суд, признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о получении миллионов евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи для финансирования предвыборной кампании 2007 года. Политика приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Фокус также писал, что Николя Саркози стал дедом в тюрьме, а внука назвали в его честь.