Саркозі відмовився від тюремної їжі: боїться отруєння і живе лише на йогуртах, – Le Point

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який відбуває покарання у паризькій в’язниці Ла-Санте, відмовився від тюремної їжі, побоюючись за своє здоров’я. Політик погоджується їсти лише йогурти.

Як повідомляє журнал Le Point, 69-річний Ніколя Саркозі, ув’язнений у паризькій в’язниці Ла-Санте, відмовився вживати їжу, яку йому подають у камері. Колишній президент переконаний, що до страв могли щось підмішати, адже не виключає ворожості з боку інших в’язнів.

Джерело, близьке до оточення Саркозі, розповіло, що політик принципово не торкається їжі, приготованої у в’язничній кухні. Він побоюється, що хтось міг "плюнути в пайок чи зробити щось гірше".

Попри те, що в’язні мають право купувати продукти у тюремному магазині та готувати їжу самостійно, Саркозі відмовився й від цього варіанту.

"Він навіть не знає, як зварити яйце, і категорично не хоче цього робити", — зазначив співрозмовник Le Point.

За інформацією видання, від моменту свого ув’язнення 21 жовтня політик харчується виключно йогуртами. Його стан здоров’я викликає занепокоєння у близьких.

10 листопада суд вирішуватиме, чи може Саркозі бути звільнений до наступного слухання апеляції. Експерти припускають, що харчові звички колишнього президента можуть стати частиною обговорення в суді.

Як повідомляв Фокус, паризький кримінальний суд, визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у злочинній змові у справі про одержання мільйонів євро від лівійського лідера Муаммара Каддафі для фінансування передвиборчої кампанії 2007 року. Політика засудили до п'яти років тюремного ув'язнення.

Фокус також писав, що Ніколя Саркозі став дідом у в'язниці, а онука назвали на його честь.