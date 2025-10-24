Друг Путіна став дідом у в'язниці: онука назвали на його честь (фото)

Колишній президент Ніколя Саркозі, який відбуває покарання у паризькій в’язниці La Santé, дізнався про народження онука вже на другий день після початку терміну. Молодший син політика, 28-річний Луї Саркозі, та його дружина Наталі стали батьками хлопчика, якого назвали Сілла Ніколя.

Як повідомляє Bild із посиланням на Le Parisien, друге ім’я дитина отримала на честь дідуся. Народження хлопчика збіглося з початком відбуття Саркозі п’ятирічного покарання за корупцію та незаконне фінансування передвиборчої кампанії.

У своєму дописі в Instagram Луї Саркозі написав: "Є три способи стати безсмертним: посадити дерево, написати книгу та виховати дитину. Вчора ми з дружиною наблизилися до цієї мети — ми стали батьками. Ми раді представити вам нашого сина Сіллу Ніколя Саркозі. Нехай він зростає сильним і мудрим", — зазначив син політика.

Повідомлення Луї Саркозі Фото: Скриншот

Саркозі було засуджено 25 вересня Паризьким кримінальним судом. Його визнали винним у створенні злочинної організації, корупції та незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

Під час президентства Ніколя Саркозі часто називали одним із головних прихильників Путіна в Європі. Навіть після завершення каденції він неодноразово висловлював підтримку Москві. Так, у серпні 2023 року політик розкритикував пропозиції щодо деокупації Криму. На його думку, більшість жителів півострова "й досі ототожнюють себе з росіянами".

Крім того, Саркозі висловив переконання, що Україна повинна виконувати роль "мосту" між Росією та Європейським Союзом. Він припустив, що статус нейтральної держави міг би бути закріплений міжнародною угодою з гарантіями безпеки. Політик також розкритикував позицію Брюсселя, заявивши, що "Європа дає Києву порожні обіцянки щодо членства, які насправді не реалізуються".

Перед відбуттям покарання колишній президент заявив, що родина залишається для нього "головним джерелом підтримки".

Для 69-річного політика це вже третій онук. Його старший син Жан виховує двох дітей — 15-річного Солала та 13-річну Лолу. Поки невідомо, коли колишній голова держави зможе вперше побачити новонародженого.

Нагадаємо, у Саркозі четверо дітей від трьох шлюбів: П’єр і Жан від першої дружини Марі-Домінік Куліолі, Луї — від другого шлюбу з Сесілією Аттіас, а наймолодша донька Джулія народилася від теперішньої дружини, співачки Карли Бруні-Саркозі.

Як повідомляв Фокус, 69-річний експрезидент Франції Ніколя Саркозі 21 жовтня прибув до в'язниці відбувати п'ятирічний термін за ґратами. Він став першим колишнім головою держави, кого засудили до позбавлення волі.

Фокус також писав, що Карла Бруні показала рідкісні кадри доньки від Ніколя Саркозі. Джулія стала першою спільною дитиною експрезидента Франції та його дружини.