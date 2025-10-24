Друг Путина стал дедом в тюрьме: внука назвали в его честь (фото)

Бывший президент Николя Саркози, который отбывает наказание в парижской тюрьме La Santé, узнал о рождении внука уже на второй день после начала срока. Младший сын политика, 28-летний Луи Саркози, и его жена Натали стали родителями мальчика, которого назвали Силла Николя.

Как сообщает Bild со ссылкой на Le Parisien, второе имя ребенок получил в честь дедушки. Рождение мальчика совпало с началом отбытия Саркози пятилетнего наказания за коррупцию и незаконное финансирование предвыборной кампании.

В своей заметке в Instagram Луи Саркози написал: "Есть три способа стать бессмертным: посадить дерево, написать книгу и воспитать ребенка. Вчера мы с женой приблизились к этой цели — мы стали родителями. Мы рады представить вам нашего сына Силлу Николя Саркози. Пусть он растет сильным и мудрым", — отметил сын политика.

Сообщение Луи Саркози Фото: Скриншот

Саркози был осужден 25 сентября Парижским уголовным судом. Его признали виновным в создании преступной организации, коррупции и незаконном финансировании предвыборной кампании.

Відео дня

Во время президентства Николя Саркози часто называли одним из главных сторонников Путина в Европе. Даже после завершения каденции он неоднократно выражал поддержку Москве. Так, в августе 2023 года политик раскритиковал предложения по деоккупации Крыма. По его мнению, большинство жителей полуострова "до сих пор отождествляют себя с русскими".

Кроме того, Саркози выразил убеждение, что Украина должна выполнять роль "моста" между Россией и Европейским Союзом. Он предположил, что статус нейтрального государства мог бы быть закреплен международным соглашением с гарантиями безопасности. Политик также раскритиковал позицию Брюсселя, заявив, что "Европа дает Киеву пустые обещания относительно членства, которые на самом деле не реализуются".

Перед отбыванием наказания бывший президент заявил, что семья остается для него "главным источником поддержки".

Для 69-летнего политика это уже третий внук. Его старший сын Жан воспитывает двоих детей — 15-летнего Солала и 13-летнюю Лолу. Пока неизвестно, когда бывший глава государства сможет впервые увидеть новорожденного.

Напомним, у Саркози четверо детей от трех браков: Пьер и Жан от первой жены Мари-Доминик Кулиоли, Луи — от второго брака с Сесилией Аттиас, а самая младшая дочь Джулия родилась от нынешней жены, певицы Карлы Бруни-Саркози.

Как сообщал Фокус, 69-летний экс-президент Франции Николя Саркози 21 октября прибыл в тюрьму отбывать пятилетний срок за решеткой. Он стал первым бывшим главой государства, кого приговорили к лишению свободы.

Фокус также писал, что Карла Бруни показала редкие кадры дочери от Николя Саркози. Джулия стала первым общим ребенком экс-президента Франции и его жены.