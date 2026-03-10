Захоплені кошти "Ощадбанку" не повернуть: у Орбана почали шантажувати Україну через "Дружбу"

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар фактично визнав, що затримання українських інкасаторів і вилучення грошового вантажу на території країни було свідомим рішенням угорської влади. Водночас, за його словами, ці кошти не планують повертати Україні доти, доки не буде відновлено транспортування нафти через нафтопровід "Дружба"

Як повідомляє угорське видання Telex, посилаючись на заяву міністра, операція із затриманням грошового вантажу, який прямував до України, не була випадковою. За його словами, цей крок, ймовірно, пов’язаний із ситуацією навколо нафтопроводу "Дружба", через який Угорщина отримує нафту.

Також під час виступу міністр підкреслив, що вилучені кошти — долари, євро та золото — наразі залишатимуться на території Угорщини. При цьому, як він зазначив, їхнє повернення безпосередньо залежатиме від того, чи буде відновлено постачання нафти через трубопровід.

"Ми не зробили те, що зробили, випадково, ми їм гроші не повернемо…Гроші поки що залишаться тут, ми чекаємо на відкриття нафтопроводу та на нові українські грошові поставки через Угорщину", — зауважив він.

Водночас Лазар висловив здивування самим способом транспортування коштів. За його словами, незрозуміло, чому гроші для України перевозили у вигляді великої суми готівки та навіть золотих злитків. Втім, міністр визнав, що долар, безперечно, може залишатися важливим фінансовим інструментом у період війни та економічної нестабільності.

Крім того, посадовець звернув увагу на те, що у цій справі, на його думку, залишається чимало нез’ясованих питань — зокрема щодо походження коштів та організації їхнього перевезення.

Йдеться, зокрема, про фінансові операції між банківською групою Raiffeisen Bank International та українським державним банком "Ощадбанк", які, за його словами, могли здійснюватися кілька разів після початку повномасштабної війни.

За його словами, угорська сторона розглядає різні можливі ризики, зокрема ті, що можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, фінансуванням організованої злочинності або політичної діяльності.

"Чим більше часу потрібно для відновлення роботи нафтопроводу, тим ретельніші розслідування потрібні", — додав він.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: що про це відомо

Нагадаємо, що 5 березня влада Угорщини безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку", які перевозили 7 співробітників бригади та цінності на суму понад 75 млн доларів і 9 кг золота.

Пізніше стало відомо, що їх затримали за підозрою у спробі незаконно перевезти великі суми грошей і золото до України. За даними слідства, організацією перевезення керував колишній генерал української спецслужби, а разом із ним затримали ще шістьох українців і два броньовані інкасаторські автомобілі, нібито задіяні для транспортування грошей та золота.

Натомість у "Ощадбанку" пояснили, що для затримання їхніх працівників не було жодних юридичних підстав. За словами пресслужби інкасаторські машини здійснювали планове міжнародне перевезення, а подібні рейси виконуються регулярно — приблизно раз на тиждень.

6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга на Х зявив, що семеро громадян України, яких утримували в Угорщині перетнули державний кордон та перебувають у безпеці.

Також Фокус писав, що Угорщина, попри повернення інкасаторів, не віддала назад і продовжує незаконно утримувати захоплені автомобілі та цінності. Водночас лідер правлячої партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт, який передбачає збереження під арештом вилучених українських активів.