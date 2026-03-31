Украина может столкнуться с дефицитом средств для финансирования войны и гражданских расходов бюджета уже летом 2026 года. Это происходит из-за задержки международной помощи от ЕС и рисков сотрудничества с МВФ. Фокус вместе с экспертами разобрался, действительно ли стране грозит финансовая катастрофа и что будет с налогами.

Украина рискует остаться без денег. Об этом пишет агентство Bloomberg с акцентом на сроках. По словам аналитиков, уже в июне 2026-го может возникнуть проблема с финансированием обороны и гражданских расходов бюджета. Причина заключается в задержке международной помощи. В частности, речь идет о большом кредите от Европейского Союза на 90 млрд евро.

Параллельно Киев должен решить вопросы с МВФ, о которых Фокус подробно писал ранее.

Почему в ЕС блокируют кредит для Украины: эксперты говорят, что Венгрия — не проблема

Еще в 2025 году Евросоюз принял решение предоставить Украине "репарационный кредит" в размере 90 млрд евро. Эти средства планировалось выделять в течение 2026-2027 годов и распределить на два направления: закупку и производство оружия и прямую бюджетную поддержку. Первые транши должны были поступить уже в апреле.

5 вариантов: что может ждать Венгрию в ЕС после победы Орбана, — Politico

Однако, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал блокировать решение еще с декабря, находя различные основания для задержки. Одной из причин стало прекращение работы нефтепровода "Дружба". Несмотря на это, эксперты не видят критической ситуации.

"Сейчас ничего критического не происходит. Деньги будут нужны Украине уже где-то в середине лета. К этому времени вопрос по Орбану будет решен. В лучшем случае, он проиграет выборы и перестанет блокировать решение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро", — рассказал финансовый эксперт Сергей Фурса в комментарии Фокусу.

Финансовый эксперт Сергей Фурса и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин заявили, что после выборов будет решаться вопрос о нефтепроводе "Дружба". Поскольку страна хочет получать дешевые российские энергоносители.

"С приходом оппозиции может появиться шанс того, что удастся найти компромиссы. Более того, не стоит забывать о премьер-министре Словакии, который тоже настаивает на восстановлении нефтепровода "Дружба". Этот вопрос будет сложным к решению, но по крайней мере не будет такого жесткого блокирования, как сегодня со стороны Орбана", — рассказал экономист Олег Пендзин.

Как считает Пендзин, в лучшем случае, средства от ЕС поступят не раньше июня. Поэтому, по его словам, Украине необходима программа с Международным валютным фондом.

Может ли Украина потерять деньги от МВФ

Международный валютный фонд фактически "подстраховал" бюджет Украины, пока кредит из ЕС задерживается. Как говорят эксперты, авансом в начале марта страна получила первый транш в размере 1,5 млрд долларов. Фонд пошел на уступки и позволил Киеву отсрочить выполнение условий до конца марта. Речь идет о целом пакете изменений, а именно:

введение налога на доходы от цифровых платформ;

закрепление военного сбора;

введение НДС для ФОПов;

отмена льгот на беспошлинный ввоз посылок.

Украина должна принять налоговые изменения для получения кредита от МВФ Фото: IMF

Хотя Министерство финансов Украины предложило законопроект с условиями МВФ, в правительстве решили так называемый "большой налоговый закон" разделить на три отдельных документа.

По мнению Сергея Фурсы, ситуация контролируемая, поскольку сотрудничество с МВФ продолжается, а жесткого дедлайна именно до конца марта нет.

"Если мы примем эти решения в апреле или мае, ничего страшного не произойдет и сотрудничество с МВФ никуда не исчезнет. Но эти законопроекты нужно голосовать. Это должно быть общей ответственностью президента, парламента и Кабмина. И это реформы, которые нужны самой Украине, даже если они непопулярны", — добавил финансовый эксперт.

В то же время экономист Олег Пендзин предостерег: невыполнение обязательств может привести к потере внешнего финансирования.

Финансирование в обмен на повышение налогов: МВФ начал переговоры с Украиной

"Международный валютный фонд не навязывает решения, он лишь требует увеличить доходы бюджета страны. А конкретные шаги предлагает само государство. То есть Украина сама предложила шаги, которые же сама и не хочет выполнять", — высказался эксперт.

Относительно НДС для ФЛП, Пендзин пояснил, что для МВФ это важный вопрос. Но в меморандуме указано, что эта норма должна начать действовать только с 1 января 2027 года. То есть до этого времени ее можно не спешить рассматривать.

Над Украиной нависла финансовая катастрофа

О рисках для бюджета Украины говорят не только международные медиа, но и украинские чиновники. В частности, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью Фокусу сообщил, что страна критически зависит от международной помощи, и любые задержки сразу создают проблемы с финансированием расходов.

При этом народный депутат отметил, что страна систематически не выполняет обязательства перед партнерами. Из-за этого государство уже недополучает миллиарды евро.

Как рассказал финансовый эксперт Сергей Фурса, в течение войны Украина полностью зависит от внешнего финансирования.

"Неполучение этих средств означает финансовую катастрофу. Мы полностью зависим от средств партнеров", — сказал эксперт.

Экономист Олег Пендзин добавил, что около 40% государственного бюджета — это заимствования. Эти средства используются для покрытия социальной сферы. Отсутствие этих денег является катастрофой.

В то же время Фурса отметил, что сейчас Украина использует финансовую "подушку", накопленную ранее, для выплат пенсий и военным.

"Сейчас никто не повышает налоги"

Бюджет Украины ежегодно теряет миллиарды гривен недополученных доходов. Чтобы решить эту проблему, обсуждаются разные варианты, в частности повышение налогов. В то же время глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев считает, что этого можно избежать, если провести реформу по детенизации.

И, какое же решение могут принять власти — будет ли повышение налогов?

Конец эпохи "дешевых" посылок и НДС для ФЛП: как Минфин планирует перекроить налоги

"Сейчас никто не повышает налоги. Речь идет об убирании льгот, которые создают легальный внутренний офшор. И эти льготы были неуместны как во время войны, так и до нее", — пояснил Сергей Фурса.

По его словам, преодолеть контрабанду невозможно, пока существует "легальный внутренний офшор", через который проходят эти схемы, в частности с использованием ФЛП.

Эксперт также добавил, что во время войны все страны мира всегда повышали налоги, ведь государству необходимо больше денег.

Отметим, что Кабмин одобрил три законопроекта, инициированные Министерством финансов, в частности, речь идет об урегулировании налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, налогообложения международных посылок, от 0 евро, и продлении действия военного сбора после завершения военного положения. Об этом 30 марта сообщил министр Сергей Марченко.

Ранее Фокус писал, что налогообложение продаж через онлайн-платформы должны упорядочить действующие нормы. Как уверяют во власти, украинцев не ждут введения новых налогов.