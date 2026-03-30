Продажи на OLX и Prom: Гетманцев ответил, будут ли в Украине "налоги на носки"
Руководитель налогового комитета парламента объяснил, введут ли так называемый "налог на носки" и как планируют облагать налогами онлайн-продажи в Украине.
В Украине активно обсуждают возможное налогообложение продаж через онлайн-платформы, в частности подержанных вещей. Сейчас во власти уверяют, что речь идет не о новых налогах, а о попытке упорядочить уже существующие нормы, о чем в интервью Фокусу рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, информация о якобы "налоге на носки" является преувеличением.
"Нет, это миф. И он активно распространяется псевдоэкспертами и политиками", — сказал Гетманцев.
В то же время он пояснил, что формально налогообложение мелких продаж существует уже давно.
"На самом деле эта норма существует уже много лет. Формально даже продажа одной подержанной вещи — условно носки на OLX — уже подлежит налогообложению: 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора", — прокомментировал ситуацию эксперт.
Однако на практике такие операции фактически не контролируются, отметил он и добавил, что очевидно, что "в реальной жизни никто этого не администрирует и не контролирует".
Онлайн-продажи в Украине хотят легализовать: что предлагает правительство
По словам Гетманцева, новые инициативы направлены не на усиление давления, а на упрощение правил и легализацию рынка онлайн-продаж.
В частности, обсуждаются такие изменения, как освобождение от налогообложения продаж до 2 тысяч евро в год, введение льготной ставки 5% для сумм сверх этого лимита, а также автоматизацию уплаты налогов через онлайн-платформы.
Так государство пытается сделать систему более понятной и реально работающей.
Много ли налогов платят украинцы
В то же время Гетманцев считает некорректным вопрос о том, является ли налоговая нагрузка чрезмерной.
"Вопрос сформулирован не совсем корректно, потому что оценка "много или мало" не является объективной", — ответил он и отметил, что по уровню ставок украинская система даже мягче, чем во многих европейских странах.
Действительно, существуют системные проблемы, которые влияют на ее эффективность. Среди них — возможности для уклонения от налогов и слабость государственных институтов.
"Первая — большие пробелы, которые позволяют уклоняться от налогообложения, в частности через систему единого налога для крупных компаний", — пояснил Гетманцев.Важно
А второй назвал слабость институтов: налоговой, таможни и Бюро экономической безопасности.
По словам Гетманцева, именно эти факторы требуют изменений, ведь формально система выглядит приемлемой, но не всегда работает справедливо и эффективно.
Напомним, ранее Фокус уже сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) смягчил ряд требований к Украине для получения нового кредита на 8,1 млрд долларов. В частности речь шла и о налоге на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей и так называемом "налоге на OLX".