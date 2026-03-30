Гетманцев объяснил, почему в Украине не следует повышать налоги и как теневой бизнес влияет на бюджет.

Повышение налогов в Украине под вопросом, несмотря на потребность бюджета в дополнительных ресурсах. В то же время есть огромный резерв для наполнения бюджета и без повышения НДС. И это — детенизация экономики, которая может принести государству сотни миллиардов гривен. Об этом в интервью Фокусу заявил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, повышение ключевых налогов пока не является оптимальным вариантом.

"Моя позиция четкая: у нас нет резерва для повышения основных налогов — НДС, налога на прибыль и налога на доходы физических лиц", — сказал он и подчеркнул, что значительные средства можно получить благодаря борьбе с теневой экономикой.

Відео дня

"В то же время у государства есть огромные резервы для детенизации. За счет детенизации мы можем аккумулировать более триллиона гривен. Этот ресурс лежит буквально под ногами — его нужно только поднять качественным администрированием", — добавил глава налогового комитета Верховной Рады.

Он привел пример с бизнесом, который работает легально, но не может конкурировать с теми, кто минимизирует налоги через дробление на ФЛП.

"Одни платят НДС, а другие — нет, и государство это не останавливает. Это не льгота — это уклонение от налогообложения", — отметил Гетманцев.

В интервью Гетманцев заявил, что при огромном ресурсе детенизации в стране говорить о повышении налогов — просто неправильно

Откат в тень и проблемы с бюджетом: где Украине брать деньги

По словам Гетманцева, в течение предыдущих лет Украина демонстрировала положительную динамику детенизации. Так, в 2023 году бюджет дополнительно получил около 1,5 млрд долларов, а в 2024-м — уже 2,5 млрд долларов.

Однако в 2025-м ситуация ухудшилась. Недовыполнение бюджета достигло 33 млрд грн, а в отдельных секторах начался обратный процесс — возвращение в тень.

В частности, на рынке табака доля нелегальной продукции выросла с 12,6% в начале года до более 18% в конце.

Проблема в контролирующих органах

Гетманцев считает, что главной причиной является недостаточная эффективность государственных органов, которые должны бороться с теневыми схемами.

"То, что мы видим сейчас, можно охарактеризовать одним словом — неэффективность. В частности, речь идет о Бюро экономической безопасности", — говорит он.

Опрос Как вы оцениваете экономическую ситуацию в Украине в 2026 году? Опрос открыт до Скорее стабильная Напряженная, но контролируемая Кризисная Трудно оценить Голосувати

Эксперт подчеркнул, что проблема носит системный характер: бизнес использует различные схемы — от дробления на ФОПы до работы "в черную". В то же время ответственность лежит не только на БЭБ.

"Не только БЭБ. Это и таможня, и налоговая служба", — добавляет эксперт.

Важно

Однако именно от Бюро экономической безопасности ожидали наибольших результатов после реформы.

"Формально там уже новое руководство, но по сути остались те же люди, и результатов, к сожалению, мы пока не видим", — отмечает Гетманцев и подчеркивает, что сейчас государство должно использовать потенциал детенизации и навести порядок в работе контролирующих органов. Без этого бюджет и в дальнейшем будет терять значительные средства.

Напомним, Минфин инициировал общественное обсуждение изменений в НДС для предпринимателей. Фокус уже сообщал, что в Украине действуют разные пороги для обязательной регистрации плательщиком НДС в зависимости от системы налогообложения: для бизнеса на общей системе — примерно 1 млн грн оборота, тогда как для ФОПов на упрощенной системе (3 группа) — до 10 млн грн.

Между тем март должен был решить налоговые маяки и финансирование МВФ, однако этого не произошло.