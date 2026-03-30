Керівник податкового комітету парламенту пояснив, чи введуть так званий "податок на шкарпетки" та як планують оподатковувати онлайн-продажі в Україні.

В Україні активно обговорюють можливе оподаткування продажів через онлайн-платформи, зокрема вживаних речей. Наразі у владі запевняють, що йдеться не про нові податки, а про спробу впорядкувати вже існуючі норми, про що в інтерв’ю Фокусу розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, інформація про нібито "податок на шкарпетки" є перебільшенням.

"Ні, це міф. І він активно поширюється псевдоекспертами та політиками", — сказав Гетманцев.

Опитування Як ви оцінюєте економічну ситуацію в Україні 2026 року? Опитування відкрите до Скоріше стабільна Напружена, але контрольована Кризова Важко оцінити Голосувати

Водночас він пояснив, що формально оподаткування дрібних продажів існує вже давно.

"Насправді ця норма існує вже багато років. Формально навіть продаж однієї вживаної речі — умовно шкарпетки на OLX — уже підлягає оподаткуванню: 18% ПДФО плюс 5% військового збору", — прокоментував ситуацію експерт.

Відео дня

Проте на практиці такі операції фактично не контролюються, зазначив він і додав, що вочевидь, "в реальному житті ніхто цього не адмініструє і не контролює".

Онлайн-продажі в Україні хочуть легалізувати: що пропонує уряд

За словами Гетманцева, нові ініціативи спрямовані не на посилення тиску, а на спрощення правил і легалізацію ринку онлайн-продажів.

Зокрема, обговорюються такі зміни, як звільнення від оподаткування продажів до 2 тисяч євро на рік, запровадження пільгової ставки 5% для сум понад цей ліміт, а також автоматизацію сплати податків через онлайн-платформи.

Так держава намагається зробити систему зрозумілішою та такою, що реально працює.

Гетманцев пояснив, як планують оподатковувати онлайн-продажі

Чи багато податків платять українці

Водночас Гетманцев вважає некоректним питання про те, чи є податкове навантаження надмірним.

"Питання сформульоване не зовсім коректно, тому що оцінка "багато чи мало" не є об'єктивною", — відповів він і зазначив, що за рівнем ставок українська система навіть м’якша, ніж у багатьох європейських країнах.

Направду, існують системні проблеми, які впливають на її ефективність. Серед них — можливості для ухилення від податків і слабкість державних інституцій.

"Перша — великі прогалини, які дозволяють ухилятися від оподаткування, зокрема через систему єдиного податку для великих компаній", — пояснив Гетманцев.

Важливо

А другою назвав слабкість інституцій: податкової, митниці і Бюро економічної безпеки.

За словами Гетманцева, саме ці фактори потребують змін, адже формально система виглядає прийнятною, але не завжди працює справедливо та ефективно.

Нагадаємо, раніше Фокус вже повідомляв, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) пом'якшив низку вимог до України для отримання нового кредиту на 8,1 млрд доларів. Зокрема йшлося і про податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців і так званий "податок на OLX".