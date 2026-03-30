Кабмин предлагает повысить военный сбор не только для физлиц, а и для ФЛП, — законопроект

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект об увеличении военного сбора. При этом в нем предусмотрено этого налога для ФЛП.

Еще одно изменение — военный сбор будет действовать три года после завершения войны. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram со ссылкой на текст законопроекта, который уже был зарегистрирован на сайте парламента.

В законопроекте говорится, что военный сбор будет действовать на период в течение трех лет следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение.

Также повышен военный сбор будет не только для физических лиц, а и для ФОПов:

для физических лиц — 5%;

для ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% в расчете одной минимальной заработной платы на первое число текущего месяца (в 2026 году — 865 грн);

для плательщиков 3-й группы единого налога (ФЛП и юридических лиц, кроме электронных резидентов (е-резидентов)) — 1% от дохода.

Отдельно Железняк отметил, что в Меморандуме с МВФ не было никаких "3 года после завершения военного положения" по пункту военного сбора.

"Но почему-то здесь Правительство спокойно пошло на креатив. И как-то никто из министров пока не выходит и не кричит о срыве МВФ, как это было когда Рада послала с их законом", — отметил нардеп.

Напомним, Минфин инициировал общественное обсуждение изменений в НДС для предпринимателей. Фокус уже сообщал, что в Украине действуют разные пороги для обязательной регистрации плательщиком НДС в зависимости от системы налогообложения: для бизнеса на общей системе — примерно 1 млн грн оборота, тогда как для ФОПов на упрощенной системе (3 группа) — до 10 млн грн.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что информация о якобы "налоге на носки" является преувеличением.

Напомним, ранее Фокус уже сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) смягчил ряд требований к Украине для получения нового кредита на 8,1 млрд долларов. В частности речь шла и о налоге на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей и так называемом "налоге на OLX".