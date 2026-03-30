Кабмін пропонує підвищити військовий збір не тільки для фізосіб, а і для ФОПів, — законопроєкт

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт щодо збільшення військового збору. При цьому у ньому передбачено цього податку для ФОПів.

Ще одна зміна — військовий збір буде діяти три роки після завершення війни. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram з посиланням на текст законопроєкту, який вже було зареєстровано на сайті парламенту.

У законопроєкті йдеться, що військовий збір діятиме на період впродовж трьох років наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан.

Також підвищений військовий збір буде не тільки для фізичних осіб, а і для ФОПів:

для фізичних осіб – 5%;

для ФОП 1-ї, 2-ї і 4-ї груп єдиного податку — 10% в розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на перше число поточного місяця (у 2026 році — 865 грн);

для платників 3-ї групи єдиного податку (ФОП та юридичних осіб, крім електронних резидентів (е-резидентів)) — 1% від доходу.

Відео дня

Пост Ярослава Железняка Фото: Скриншот

Окремо Железняк наголосив, що у Меморандумі з МВФ не було ніяких "3 роки після завершення воєнного стану" по пункту військового збору.

"Але чомусь тут Уряд спокійно пішов на креатив. І якось ніхто з міністрів поки не виходить і не кричить про зрив МВФ, як це було коли Рада послала з їх законом", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, Мінфін ініціював громадське обговорення змін до ПДВ для підприємців. Фокус вже повідомляв, що в Україні є чинними різні пороги для обов’язкової реєстрації платником ПДВ залежно від системи оподаткування: для бізнесу на загальній системі — приблизно 1 млн грн обороту, тоді як для ФОПів на спрощеній системі (3 група) — до 10 млн грн.

Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що інформація про нібито "податок на шкарпетки" є перебільшенням.

Нагадаємо, раніше Фокус вже повідомляв, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) пом'якшив низку вимог до України для отримання нового кредиту на 8,1 млрд доларів. Зокрема йшлося і про податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців і так званий "податок на OLX".