Дефицит финансирования: Украина может остаться без средств на оборону до лета, — Bloomberg

Украина может столкнуться с острой нехваткой средств для финансирования обороны уже в ближайшие месяцы. По оценкам украинских чиновников, имеющихся ресурсов хватит только до начала лета. Дальнейшее финансирование зависит от решений Европейского Союза и Международного валютного фонда

Украина рискует остаться без достаточного финансирования для ведения войны с РФ уже в течение двух месяцев. Это произошло из-за ряда факторов, угрожающих помощи от ключевых доноров, сообщает Bloomberg 27 марта. По оценкам как отечественных, так и иностранных чиновников, у Киева пока хватает средств только на покрытие расходов до июня.

"Свириденко сообщила, что первый транш по кредиту ЕС (тот что 90 млрд евро) мы получим только летом. А Марченко что наш дефицит сейчас 52 млрд $. По Ukraine Facility куча маяков не выполнена. По Всемирному банку тоже, поэтому ничего не получаем. Уже сейчас отстаем от графика на 3,5 млрд $ за первые два месяца года", — написал в своем Telegram-канале нардеп Андрей Железняк.

Відео дня

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Bloomberg в начале этого месяца заявил, что, если не поступит международное финансирование, его учреждение, возможно, будет вынуждено возобновить прямое кредитование Министерства финансов в худшем случае. Эти деньги пойдут, в частности, на выплату зарплат военным и работникам.

Серия недавних событий, от вето Венгрии на заем Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро до спора относительно последнего пакета помощи от Международного валютного фонда и неудачной инициативы НАТО по вооружению, значительно сузили "пространство для маневра" у Украины.

В это время Россия все больше получает бюджетные поступления от роста мировых цен на нефть, вызванного войной в Иране. Этот конфликт поглощает военные ресурсы США и внимание президента Дональда Трампа. США практически прекратили прямую помощь Украине с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе прошлого года, оставив Европе оплату оружия и финансовую поддержку Украины.

Новое финансирование ЕС должно было начаться уже в следующем месяце после того, как лидеры блока в декабре договорились предоставить займы на этот и 2027 годы. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать предоставление займов, пока Украина не возобновит транзит российской нефти через свою территорию по трубопроводу "Дружба". Его словацкий коллега, премьер-министр Роберт Фицо, предупредил, что тоже поддержит вето. Судьба займа, вероятно, будет оставаться неопределенной по крайней мере до всеобщих выборов в Венгрии 12 апреля.

В заметке в Telegram в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна надеется на альтернативу, которая позволит Украине получить доступ к этим средствам, иначе "армия столкнется с недофинансированием. Он предупредил, что нехватка финансирования повлияет на производство различных типов беспилотников и закупку систем противовоздушной обороны, которые являются ключевыми для поддержки военных усилий.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Киев, что ЕС выполнит обязательства по кредиту Украине так или иначе. Пока никаких признаков этого нет. Этот тупик, вероятно, усложнит переговоры о дополнительном финансировании Украины на сумму 30 миллиардов евро, которое ЕС надеялся получить от других стран, в частности от стран "Большой семерки", когда министры финансов соберутся в Вашингтоне в апреле на заседание МВФ.

Киев также пытается выполнить обязательства по последней кредитной программе МВФ на 8,1 миллиарда долларов, одобренной в прошлом месяце. Законодатели еще не приняли поправки к налоговому законодательству, которых требует МВФ, которые откроют путь для дальнейших выплат.

Хотя у них есть время до следующего запланированного пересмотра в июне, чтобы внедрить реформы, время истекает. Сотрудники фонда во главе с руководителем миссии Гэвином Греем встретились с украинскими законодателями в начале этого месяца, чтобы оценить способность парламента одобрить изменения.

Трудное положение Украины усугубляет нежелание некоторых союзников по НАТО предоставлять новое финансирование программе закупки американского оружия, известной как PURL. Киев подсчитал, что ему в этом году нужно 15 миллиардов долларов на закупку американского оружия. По оценкам финансовых органов, Украине в целом нужно 52 миллиарда долларов иностранной помощи в 2026 году.

