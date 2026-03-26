Закупка западного оружия для Украины становится сложнее: СМИ назвали главную причину

Украина сталкивается со все большими трудностями в финансировании закупок американского и западного вооружения на фоне пятого года войны с Россией. Основную часть поставок покрывает лишь небольшой круг государств, и, как отмечают эксперты, привлекать новых доноров становится все сложнее.

Как рассказала в комментарии изданию Bloomberg посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, большинство американского оружия для Киева оплачивается лишь несколькими странами, и недавно к этому кругу присоединилась Великобритания. По ее словам, Украине все труднее повторно обращаться к одним и тем же партнерам, что, несомненно, усложняет планирование дальнейших поставок.

Финансовое давление на Украину дополнительно усиливают внешние и внутренние факторы. В частности, речь идет о блокировании Венгрией выделения критического кредита ЕС на 90 миллиардов евро и споры в Верховной Раде, которые могут задержать получение помощи от международных финансовых организаций. Все это, отмечают эксперты, делает ситуацию еще более сложной на фоне пятого года войны.

В то же время американская военная помощь продолжает поступать. По словам Гетьманчук, Киев не получил никаких сигналов о возможных перебоях, даже учитывая, что США сами имеют значительные ресурсы, которые направляются на кризис в Иране.

В общем, Украина получает вооружение через программу PURL. По состоянию на 2026 год потребность в финансировании этих закупок оценивается примерно в 15 миллиардов долларов. Для сравнения: на 2025 год планировалось аналогичное финансирование, но в декабре Киев получил лишь 4,3 миллиарда долларов.

Сейчас поставки уже осуществлены на сумму около 500 миллионов долларов, однако без новых обязательств союзников дальнейшие поставки рискуют задержаться. Как сообщают источники, знакомые с процессом, НАТО рассматривает возможность оказывать помощь поэтапно — по мере заключения индивидуальных договоренностей со странами. Такой подход, хоть и может усложнить продажу вооружения на внутренних рынках, в то же время обеспечит более стабильные поставки для Украины.

Острее всего сейчас Киев нуждается в современных системах противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты. Если США не обеспечат поставки, страна вынуждена будет искать альтернативу среди арсеналов других государств. Кроме того, страны Персидского залива проявляют интерес к украинским беспилотникам-перехватчикам, которых производят вдвое больше, чем нужно, и которые Киев мог бы обменять на средства противоракетной обороны.

"В идеале Украина хочет обменять их на помощь с перехватом баллистических и крылатых ракет. Это могут быть либо сами ракеты, либо средства на их приобретение", — заявила Гетьманчук.

Кроме того, она подтвердила, что союзники регулярно делают взносы в программу PURL, и оборудование поступает в Украину. И все же разблокирование пакета кредитов ЕС в ближайшие недели, по ее словам, может облегчить давление на страны, которые сейчас колеблются брать на себя дополнительные обязательства.

Ранее Фокус писал, что Украина получает американское оружие, закупленное за счет других государств, в том числе европейских, в рамках программы PURL. Среди крупнейших активных покупателей — Германия, Нидерланды и Норвегия, а к инициативе вскоре присоединится Япония, которая планирует финансировать преимущественно нелетальное оборонное оборудование и снаряжение.

Кроме того, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к европейским партнерам с призывом объединить усилия для создания эффективной системы противодействия баллистическим ракетам. Более того, он отметил необходимость ускорить использование финансовой помощи ЕС, а также продолжить поддержку программы PURL.