Закупівля західної зброї для України стає складнішою: ЗМІ назвали головну причину

Україна стикається з усе більшими труднощами у фінансуванні закупівель американського та західного озброєння на тлі п’ятого року війни з Росією. Основну частину постачань покриває лише невелике коло держав, і, як відзначають експерти, залучати нових донорів стає дедалі складніше.

Як розповіла у коментарі виданню Bloomberg посол України при НАТО Альона Гетьманчук, більшість американської зброї для Києва оплачується лише кількома країнами, і нещодавно до цього кола приєдналася Велика Британія. За її словами, Україні дедалі важче повторно звертатися до одних і тих самих партнерів, що, без сумніву, ускладнює планування подальших постачань.

Фінансовий тиск на Україну додатково посилюють зовнішні і внутрішні чинники. Зокрема, йдеться про блокування Угорщиною виділення критичного кредиту ЄС на 90 мільярдів євро та суперечки у Верховній Раді, які можуть затримати отримання допомоги від міжнародних фінансових організацій. Усе це, зазначають експерти, робить ситуацію ще більш складною на тлі п’ятого року війни.

Водночас американська військова допомога продовжує надходити. За словами Гетьманчук, Київ не отримав жодних сигналів про можливі перебої, навіть враховуючи, що США самі мають значні ресурси, які спрямовуються на кризу в Ірані.

Загалом, Україна отримує озброєння через програму PURL. Станом на 2026 рік потреба у фінансуванні цих закупівель оцінюється приблизно у 15 мільярдів доларів. Для порівняння: на 2025 рік планувалося аналогічне фінансування, але у грудні Київ отримав лише 4,3 мільярда доларів.

Наразі поставки вже здійснені на суму близько 500 мільйонів доларів, проте без нових зобов’язань союзників подальші постачання ризикують затриматися. Як повідомляють джерела, обізнані з процесом, НАТО розглядає можливість надавати допомогу поетапно – у міру укладання індивідуальних домовленостей із країнами. Такий підхід, хоч і може ускладнити продаж озброєння на внутрішніх ринках, водночас забезпечить більш стабільні постачання для України.

Найгостріше зараз Київ потребує сучасних систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети. Якщо США не забезпечать постачання, країна змушена буде шукати альтернативу серед арсеналів інших держав. Крім того, країни Перської затоки проявляють інтерес до українських безпілотників-перехоплювачів, яких виробляють удвічі більше, ніж потрібно, і які Київ міг би обміняти на засоби протиракетної оборони.

"В ідеалі Україна хоче обміняти їх на допомогу з перехопленням балістичних та крилатих ракет. Це можуть бути або самі ракети, або кошти на їх придбання", — заявила Гетьманчук.

Крім того, вона підтвердила, що союзники регулярно роблять внески в програму PURL, і обладнання надходить до України. Та все ж розблокування пакета кредитів ЄС у найближчі тижні, за її словами, може полегшити тиск на країни, які нині вагаються брати на себе додаткові зобов’язання.

Раніше Фокус писав, що Україна отримує американську зброю, закуплену за рахунок інших держав, зокрема європейських, у рамках програми PURL. Серед найбільших активних покупців – Німеччина, Нідерланди та Норвегія, а до ініціативи незабаром долучиться Японія, яка планує фінансувати переважно нелетальне оборонне обладнання та спорядження.

Крім того, нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до європейських партнерів із закликом об’єднати зусилля для створення ефективної системи протидії балістичним ракетам. Ба більше, він наголосив на потребі пришвидшити використання фінансової допомоги ЄС, а також продовжити підтримку програми PURL.