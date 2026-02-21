В Україні з'явилися власні розробки для протидії балістиці: Федоров закликав ЄС до спільного виробництва

Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до європейських партнерів із закликом об’єднати зусилля для створення ефективної системи протидії балістичним ракетам. Він наголосив на потребі пришвидшити використання фінансової допомоги ЄС, а також продовжити підтримку програми PURL.

Як зазначено у публікації на сайті Міністерство оборони України, під час відеоконференції з країнами групи E5 Михайло Федоров обговорив першочергові завдання щодо розвитку протиракетної оборони. Зокрема, у зустрічі взяли участь керівники оборонних відомств Польщі, Німеччини та Франції, а також високі представники ЄС і НАТО.

Так, під час розмови Федоров підкреслив, що європейські оборонні підприємства мають терміново збільшити виробничі потужності у сфері протиракетних засобів, оскільки нинішні обсяги залишаються недостатніми. Також він запропонував започаткувати спільні проєкти з європейськими країнами для розробки і виробництва систем протидії балістичним загрозам, зазначивши при цьому, що Україна вже реалізує власні ініціативи у цій сфері.

Особлива увага під часзустрічі була приділена фінансуванню програми PURL, яка є ключовою для забезпечення ракетами PAC-3 систем Patriot.

"Міністр подякував партнерам за конкретні рішення, ухвалені під час засідання у форматі "Рамштайн". Окремо він висловив вдячність Борису Пісторіусу за ініціативу щодо додаткових постачань ракет PAC-3. Україна вже почала отримувати ракети в межах цих домовленостей", — йдеться в дописі.

Крім того, міністр оборони повідомив, що Україна готує пропозиції для посилення економічного тиску на Росію, зокрема через асиметричні дії проти російського "тіньового флоту". Тому, Україна очікує на активну підтримку від країн ЄС у цих ініціативах.

Також Федоров підкреслив, що кредит ЄС на оборону України має використовуватися швидко та гнучко, аби кошти ефективно сприяли головній меті – завершенню війни на користь України.

Нагадаємо, що, за даними моніторингових каналів, протягом найближчих 48 годин російські війська можуть здійснити новий масований удар по Україні, зокрема за допомогою стратегічної авіації. Попередньо зафіксовано передислокацію бомбардувальників, які можуть нести крилаті ракети. За оцінками, серед арсеналу противника може бути до 26 балістичних ракет.

Також Фокус писав, що в ніч з 15 на 16 лютого Росія атакувала Україну шістьма ракетами різних типів, серед яких були "Циркони" та балістичний "Іскандер-М", а також близько пів сотні дронів. Зокрема, повітряні сили ЗСУ збили два "Циркони" та ще 52 цілі із 68.