В Украине появились собственные разработки против баллистики: Федоров призвал ЕС к совместному производству

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к европейским партнерам с призывом объединить усилия для создания эффективной системы противодействия баллистическим ракетам. Он отметил необходимость ускорить использование финансовой помощи ЕС, а также продолжить поддержку программы PURL.

Как указано в публикации на сайте Министерство обороны Украины, во время видеоконференции со странами группы E5 Михаил Федоров обсудил первоочередные задачи по развитию противоракетной обороны. В частности, во встрече приняли участие руководители оборонных ведомств Польши, Германии и Франции, а также высокие представители ЕС и НАТО.

Так, во время разговора Федоров подчеркнул, что европейские оборонные предприятия должны срочно увеличить производственные мощности в сфере противоракетных средств, поскольку нынешние объемы остаются недостаточными. Также он предложил начать совместные проекты с европейскими странами для разработки и производства систем противодействия баллистическим угрозам, отметив при этом, что Украина уже реализует собственные инициативы в этой сфере.

Особое внимание во время встречи было уделено финансированию программы PURL, которая является ключевой для обеспечения ракетами PAC-3 систем Patriot.

"Министр поблагодарил партнеров за конкретные решения, принятые во время заседания в формате "Рамштайн". Отдельно он выразил благодарность Борису Писториусу за инициативу по дополнительным поставкам ракет PAC-3. Украина уже начала получать ракеты в рамках этих договоренностей", — говорится в заметке.

Кроме того, министр обороны сообщил, что Украина готовит предложения для усиления экономического давления на Россию, в частности через асимметричные действия против российского "теневого флота". Поэтому, Украина ожидает активной поддержки от стран ЕС в этих инициативах.

Также Федоров подчеркнул, что кредит ЕС на оборону Украины должен использоваться быстро и гибко, чтобы средства эффективно способствовали главной цели — завершению войны в пользу Украины.

Напомним, что, по данным мониторинговых каналов, в течение ближайших 48 часов российские войска могут осуществить новый массированный удар по Украине, в частности с помощью стратегической авиации. Предварительно зафиксирована передислокация бомбардировщиков, которые могут нести крылатые ракеты. По оценкам, среди арсенала противника может быть до 26 баллистических ракет.

Также Фокус писал, что в ночь с 15 на 16 февраля Россия атаковала Украину шестью ракетами различных типов, среди которых были "Цирконы" и баллистический "Искандер-М", а также около полусотни дронов. В частности, воздушные силы ВСУ сбили два "Циркона" и еще 52 цели из 68.