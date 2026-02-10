У США розповіли, хто придбав найбільше американської зброї для України

Україна отримує американську зброю, яку закуповують за рахунок інших держав, зокрема, європейських. Фінансування відбувається в рамках ініціативи PURL (Пріоритетний список потреб України).

Серед найбільших активних покупців зброї — Німеччина, Нідерланди та Норвегія. Про це заявив повідомив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер під час спілкування з журналістами 10 лютого, передає "УП".

За його словами, вдається забезпечувати постачання до України пріоритетного озброєння зі складів США.

"Хочу відзначити прогрес, якого ми досягли щодо Пріоритетного списку потреб України (PURL). Створений Президентом Трампом, PURL дає змогу союзникам та партнерам закуповувати американське озброєння, щоб підтримувати боєздатність України… Хочу відзначити трьох лідерів PURL: Німеччину, Нідерланди та Норвегію", — заявив Вітакер.

При цьому він пояснив, що ця програма спрямована на посилення оборони України, однак в той же час сприяє мирним зусиллям шляхом здійснення тиску на Росію, щоб змусити її сісти та залишатися за столом переговорів.

Японія закупатиме зброю для України за програмою PURL

10 лютого стало відомо, що до програми закупівлі американського озброєння для України PURL долучиться ще одна країна — Японія.

Водночас наразі у плани входить фінансувати лише нелетальне оборонне обладнання і спорядження, яке, ймовірно, включатиме радіолокаційні системи та бронежилети.

"Один з представників НАТО зазначив, що навіть нелетальне обладнання є надзвичайно важливим для України, додавши, що участь Японії в ініціативі є значним кроком вперед", — йдеться в матеріалі японського мовника NHK.

Нагадаємо, на початку серпня 2025 року США та НАТО створили новий механізм військової допомоги Україні PURL.

Вже у вересні США схвалили перші пакети озброєння для Києва, які фінансують союзники. Це стало першим застосуванням нового механізму підтримки PURL.

А вже в грудні минулого року Італія заявила, що поки не має наміру долучатися до програми НАТО із закупівлі американського озброєння для України, адже очікує на розвиток мирних переговорів.