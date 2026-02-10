В США рассказали, кто приобрел больше всего американского оружия для Украины

Украина получает американское оружие, которое закупают за счет других государств, в частности, европейских. Финансирование происходит в рамках инициативы PURL (Приоритетный список потребностей Украины).

Среди крупнейших активных покупателей оружия — Германия, Нидерланды и Норвегия. Об этом заявил сообщил сообщил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер во время общения с журналистами 10 февраля, передает "УП".

По его словам, удается обеспечивать поставки в Украину приоритетного вооружения со складов США.

"Хочу отметить прогресс, которого мы достигли по Приоритетному списку потребностей Украины (PURL). Созданный Президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины... Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию", — заявил Уитакер.

Відео дня

При этом он пояснил, что эта программа направлена на усиление обороны Украины, однако в то же время способствует мирным усилиям путем оказания давления на Россию, чтобы заставить ее сесть и оставаться за столом переговоров.

Япония будет закупать оружие для Украины по программе PURL

10 февраля стало известно, что к программе закупки американского вооружения для Украины PURL присоединится еще одна страна — Япония.

В то же время пока в планы входит финансировать только нелетальное оборонное оборудование и снаряжение, которое, вероятно, будет включать радиолокационные системы и бронежилеты.

"Один из представителей НАТО отметил, что даже нелетальное оборудование является чрезвычайно важным для Украины, добавив, что участие Японии в инициативе является значительным шагом вперед", — говорится в материале японского вещателя NHK.

Напомним, в начале августа 2025 года США и НАТО создали новый механизм военной помощи Украине PURL.

Уже в сентябре США одобрили первые пакеты вооружения для Киева, которые финансируют союзники. Это стало первым применением нового механизма поддержки PURL.

А уже в декабре прошлого года Италия заявила, что пока не намерена участвовать в программе НАТО по закупке американского вооружения для Украины, ведь ожидает развития мирных переговоров.